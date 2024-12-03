  • 24°C
香港時間：2024123日 (二) 14:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

破·地獄｜殯儀師分享《破·地獄》真人真事　6歲小朋友儀式時衝向火堆一句話超心寒

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

《破‧地獄》真人真事？6歲小朋友儀式時突撲向火堆，一句話全場毛骨悚然。

黃子華許冠文衛詩雅主演的電影《破·地獄》票房衝破1.12億，有望成為香港史上最賣座的本土電影第一名。電影探討生死、家庭等話題，引起觀眾共鳴和反思。近日有網民在Threads上發文，有殯儀業行內人士分享關於破地獄的真人真事，有小朋友竟在儀式期間突撲向火堆，事後一句話更嚇壞眾人。

最新影片：

湊得輕鬆啲
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

破·地獄｜6歲小朋友儀式時突衝向火堆

最近有網民在社交平台Threads上發文，透露鄰居是職殯儀業行內人士，對方看過《破·地獄》後認為電影值得一看，他們討論期間，對方分享一件有關破地獄的真人真事，點擊下圖看完整經過：

點擊圖片放大
+3
+2

破·地獄｜網民分享親身經歷

帖文一出引起熱議，不少網民留言，認為十分感動，「佢咩都冇諗就衝過去一定好掛住爸爸」、「有沒有想過，你最怕見到的鬼，是別人朝思暮想的人」、「小朋友會見到其實唔出奇，佢哋眼中嘅世界其實比我哋大人更清晰更真實」。

有部分網民更分享親身經歷，點擊下圖看其他留言：

點擊圖片放大
+6
+5

破·地獄｜成香港華語片票房第2位 衛詩雅封亞太影后

由陳茂賢執導及編劇的《破·地獄》，截至12月2日上午8時，累積票房已達1.12億元，超越《九龍城寨之圍城》，躋身香港史上電影華語片最高票房第二位。有份主演的衛詩雅於第61屆亞太影展奪得最佳女主角。

點擊圖片放大
+10
+9

更多《破‧地獄》相關報道：

黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄

破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾

破‧地獄︱拆解香港殯葬行業迷思　遺體化粧師每單工作可收過萬元？

破·地獄｜曾俊華讚《破地獄》富教育意義「相當完美」　憶癌逝父親顧家勞碌：上天無眷顧他

破·地獄｜由演唱會搞手變殯儀業「行街」　殯葬師陳欣揭行業見聞：有先人骨灰一直未領取

破·地獄｜放下執念學懂寬恕　黃子華：人人都有地獄要破

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
08:00 2024/11/19
黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾
19:41 2024/11/15
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾
破·地獄 | 陳珮欣倒模演「女屍熙雯」受注目 為追演員夢患抑鬱症：有job做已開心
15:35 2024/11/28
破·地獄 | 陳珮欣倒模演「女屍熙雯」受注目 為追演員夢患抑鬱症：有job做已開心
破‧地獄︱拆解香港殯葬行業迷思　遺體化粧師每單工作可收過萬元？
16:16 2024/11/13
破‧地獄︱拆解香港殯葬行業迷思　遺體化粧師每單工作可收過萬元？
破·地獄｜傳統訃聞親屬排序男尊女卑　1情況稱不孝男/不孝女
12:00 2024/11/19
破·地獄｜傳統訃聞親屬排序男尊女卑　1情況稱不孝男/不孝女
破·地獄｜曾俊華讚《破地獄》富教育意義「相當完美」　憶癌逝父親顧家勞碌：上天無眷顧他
18:24 2024/11/20
破·地獄｜曾俊華讚《破地獄》富教育意義「相當完美」　憶癌逝父親顧家勞碌：上天無眷顧他

你可能感興趣

黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
08:00 2024/11/19
黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾
19:41 2024/11/15
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾
破·地獄 | 陳珮欣倒模演「女屍熙雯」受注目 為追演員夢患抑鬱症：有job做已開心
15:35 2024/11/28
破·地獄 | 陳珮欣倒模演「女屍熙雯」受注目 為追演員夢患抑鬱症：有job做已開心
電影 黃子華 許冠文 衛詩雅

最高瀏覽

癌症食療｜女子患淋巴癌不斷復發　醫揭每日喝1飲品惹禍　改飲1款湯腫瘤全消失【附罹癌9大飲食禁忌】
癌症食療｜女子患淋巴癌不斷復發　醫揭每日喝1飲品惹禍　改飲1款湯腫瘤全消失【附罹癌9大飲食禁忌】
急症室最長等候時間（12月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月03日 時間12:05）
心臟健康｜職安真漢子吳浩康化身護心真漢子　接受不同挑戰宣揚心臟健康資訊
心臟健康｜職安真漢子吳浩康化身護心真漢子　接受不同挑戰宣揚心臟健康資訊
遺產繼承丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭　遺囑因1點被判無效
遺產繼承丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭　遺囑因1點被判無效
朴敏宰逝世丨韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝　心臟驟停終年32歲
朴敏宰逝世丨韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝　心臟驟停終年32歲