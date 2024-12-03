破·地獄｜殯儀師分享《破·地獄》真人真事　6歲小朋友儀式時衝向火堆一句話超心寒

▲ 《破‧地獄》真人真事？6歲小朋友儀式時突撲向火堆，一句話全場毛骨悚然。

由黃子華、許冠文、衛詩雅主演的電影《破·地獄》票房衝破1.12億，有望成為香港史上最賣座的本土電影第一名。電影探討生死、家庭等話題，引起觀眾共鳴和反思。近日有網民在Threads上發文，有殯儀業行內人士分享關於破地獄的真人真事，有小朋友竟在儀式期間突撲向火堆，事後一句話更嚇壞眾人。

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破·地獄｜6歲小朋友儀式時突衝向火堆

最近有網民在社交平台Threads上發文，透露鄰居是職殯儀業行內人士，對方看過《破·地獄》後認為電影值得一看，他們討論期間，對方分享一件有關破地獄的真人真事，點擊下圖看完整經過：

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破·地獄｜網民分享親身經歷

帖文一出引起熱議，不少網民留言，認為十分感動，「佢咩都冇諗就衝過去一定好掛住爸爸」、「有沒有想過，你最怕見到的鬼，是別人朝思暮想的人」、「小朋友會見到其實唔出奇，佢哋眼中嘅世界其實比我哋大人更清晰更真實」。

有部分網民更分享親身經歷，點擊下圖看其他留言：

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破·地獄｜成香港華語片票房第2位 衛詩雅封亞太影后

由陳茂賢執導及編劇的《破·地獄》，截至12月2日上午8時，累積票房已達1.12億元，超越《九龍城寨之圍城》，躋身香港史上電影華語片最高票房第二位。有份主演的衛詩雅於第61屆亞太影展奪得最佳女主角。

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