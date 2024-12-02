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日本料理｜著名鰻魚料理老字號「うなぎ四代目菊川」來港開店　冀推廣日本飲食文化

社會

撰文： 吳櫻檸

發布時間： 11 分鐘前

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日本鰻魚料理老字號「うなぎ四代目菊川」來港開店，冀拓展業務推廣日本飲食文化。（投資推廣署圖片）

​投資推廣署今日（2日）宣布，著名日本鰻魚料理專門店「うなぎ四代目菊川」位於銅鑼灣的首間門店正式開幕，並計劃短期內再開設兩間門店，期望藉香港進一步拓展亞洲業務及推廣日本飲食文化。

投資推廣署助理署長劉智元表示，很高興「うなぎ四代目菊川」選擇香港作為東亞區域總部，這充分體現了香港作為國際美食之都的吸引力，以及作為連繫國際市場的重要平台優勢，祝願他們的香港及亞洲業務取得成功。

負責日本店營運的Passion Geeks株式會社社長阿部翔悟稱，會致力於向全球推廣豐富的日本飲食文化，又指香港提供了一個絕佳平台以實現目標，故選擇將香港作為東亞地區總部以實現願景。

他補充道，對香港的業務寄予厚望，計劃於短期內在香港再開設兩間門店，並推出另一個更大眾化的鰻魚料理品牌。

「うなぎ四代目菊川」創立於1932年，擁有悠久的鰻魚批發與料理背景，其招牌烤鰻魚搭配米飯和特製醬汁深受顧客喜愛。品牌目前已擴展至台灣、泰國、南韓等地，其香港辦公室為東亞地區總部。

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