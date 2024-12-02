2500隻熊貓｜直擊！2500隻熊貓率先現身香港機場　《Panda Go》周六起巡遊香港4景點

▲ 《Panda Go》展覽2500隻大熊貓今日（2日）率先現身香港機場，周六（7日）起將巡遊香港4地方，第一站為星光大道。

【免費親子好去處/2500熊貓/2500隻熊貓】全港最大型的熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》 ，今日（12月2日）率先登陸機場！2500隻熊貓以不同的面貌登場！想和一眾熊貓見面的大家，由12月7日起會於香港4個熱門景點現身與各位打卡！

▲ 《PANDA GO！香港遊》 2500隻熊貓雕塑，今日率先現身香港機場！（TOPick記者攝）

2500隻熊貓｜2500隻大熊貓率先現身機場 超可愛造型曝光

盛著香港一鼓熊貓熱潮，創意品牌AllRightReserved（APP）舉行全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，並於今日（12月2日）在香港國際機場舉行歡迎儀式，2500 隻大熊貓首次現身與大家見面！展覽中數千隻熊貓雕塑主要以8款大熊貓造型設計，再以不同「甫士」及表情展出，如躺著、坐著、趴著、睡覺、微笑等，當中更有粉紅色和黑白色的熊貓BB，非常可愛！

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2500隻熊貓｜6隻大熊貓特別設計

當中有6款大熊貓雕塑更是專為香港設計的角色，該角色是參考了香港六隻大熊貓，分別是盈盈、樂樂，以及新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」的外型特徵及性格，擬人化設計而成，別具心思！

▲ 當中有6款大熊貓雕塑更是專為香港設計的角色。（林綺虹攝）

除此之外，6隻大熊貓會化身為香港大熊貓宣傳大使， 大家日後可於其他單位主辦的大熊貓活動看見這套IP。而今次活動期間，涉及商業活動產生的 IP 版權費，全數捐予海洋公園作大熊貓保育的相關用途。

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2500隻熊貓｜本周陸續於香港4地方免費展出

《PANDA GO!香港遊》 2500隻大熊貓將於本周六（7日）開始，於4個周末及假日巡遊香港4個地點，分別是星光大道、昂坪360，海洋錢園、中山公園。

▲ 《PANDA GO！香港遊》展出日期及地點。（相關機構提供）

2500隻熊貓｜獨家熊貓主題紀念品

為慶祝《PANDA GO!香港遊》全港最大型熊貓展覽正式揭幕，主辦方將推出一系列獨家熊貓主題紀念品， 當中包括毛公仔及限量版服飾。由即日(12 月 2 日)起，市民及旅客可前往 LOG-ON 門店選購，將熊貓帶回家！

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《PANDA GO!香港遊》 展覽詳情

日期 地點 時間 12月7-8日 星光大道 11:00-20:00 12月14-15日 昂坪360 11:00-17:00 12月21-22日 海洋公園 10:00-19:00 12月25-26日 中山公園 11:00-20:00

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