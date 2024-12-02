大灣區醫療丨86%受訪者認港澳藥械通提升服務　協會倡加快藥物「南下北上」應用範圍

▲ 醫院管理局總藥劑師崔俊明名譽副教授、同路人同盟主席 陳偉傑先生、全國政協常委及香港特別行政會議非官守議員 高永文醫生、中聯辦協調部副部長 陳澤濤先生、大灣區醫療專業發展協會創會會長 蕭英傑先生、廣州南沙粵港合作咨詢委員會副主任 葉澤恩先生

【大灣區/大灣區醫療/港澳藥械通】「港澳藥械通」自2021年實施，日前大灣區醫療專業發展協會公佈相關問卷調查結果，86%受訪者認同可提升醫院服務質素，促請擴大「港澳藥械通」計劃適用範圍於疫苗上。

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大灣區醫療專業發展協會日前公佈了「港澳藥械通」最新問卷調查結果，86%受訪者認為藥械通有效提升了採購效率和服務品質。因此，協會遂建議3大方案完善:

擴大「港澳藥械通」計劃適用範圍於疫苗上

每種藥品只需要有其中一間「港澳藥械通」醫療機構成功申請引進，其他合資格醫療機構便可以同時應用該藥品不需要再個別申請，以便節省時間和成本。

已於「港澳藥械通」核准的藥物能夠馬上進入香港醫管局藥物名冊，方便內地及香港求醫市民。

香港特別行政區行政會議非官守議員高永文醫生在會上亦表示：「隨著香港醫療機構進駐內地，提供港式的服務和價格，反而有香港醫療機構擔心會因為藥物及醫療服務價格差異而流失病人。」

「港澳藥械通」令香港先進藥物能夠在大灣區先行試用，截至2024年10月底，「港澳藥械通」政策在廣東已指定45家醫療機構，引進86種臨床急需進口港澳藥械（藥品43種、器械43種），覆蓋大灣區內地9個城市，惠及患者近萬人次。

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