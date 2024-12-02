國際比賽｜優才書院辦首屆國際中學生科技大賽　伊中及優才書院囊括所有獎項

▲ 「優才書院——國際學生科技大賽」是本港首個國際性的中學生科研比賽，圖中為冠軍得奬隊伍伊利沙伯中學舊生會與主禮嘉賓及譚校長合照。

為提升中學生對科學及科技的興趣和熱情，促使他們用科學及創新的角度解決全球性的議題，及將他們與領先創新學者聯繫，天才教育協會與優才（楊殷有娣）書院合辦了首屆「優才書院——國際學生科技大賽」，決賽及STEM論壇暨頒獎典禮，並於十一月十六日星期六在優才（楊殷有娣）書院舉行。STEM論壇講者包括香港中文大學榮休教授黃乃正教授、香港大學計算機科學系鄭振剛教授及香港資優教育學苑院長黃金耀博士。

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38隊來自8個國家和地區隊伍參加

「優才書院——國際學生科技大賽」是本港首個國際性的中學生科研比賽，首屆比賽吸引了38隊來自8個國家和地區的隊伍參加，包括中國、香港、澳門、台灣、美國、泰國、馬來西亞和肯亞。比賽分三個界別，分別為「生物科學及化學」，「物理及工程」和「電腦科學」。比賽除了冠、亞、季軍外，還設有「最佳創意獎」，「最佳滙報獎」及「最具潛能獎」。另外比賽冠、亞、季軍隊伍將會得到香港中文大學三所學系提供的實習機會。

伊中中學及優才書院囊括所有獎項

香港參賽隊伍在決賽表現出色，兩所中學勇奪全部獎項。比賽冠軍隊伍為伊利沙伯中學舊生會中學第一隊，隊伍並獲得「最佳創意獎」；比賽亞軍隊伍為優才（楊殷有娣）書院第一隊，隊伍並獲得「最佳滙報獎」，季軍為伊利沙伯中學舊生會中學第二隊；優才（楊殷有娣）書院第二隊獲得「最具潛能獎」。

冠軍隊伍研究大麥蟲對不同塑膠的消化能力

伊利沙伯中學舊生會中學第一隊學生岑紫晴，高沁瑤及陳嘉瑤是中五級生，團隊研究大麥蟲對不同塑膠的消化能力，結果顯示只有腸道中的細菌具備分泌「塑膠酶」，並分解塑膠的能力。參賽學生表示在比賽過程中，會遇到很多不同的對手，所研究及發明的成果也可能大相逕庭，甚至是他們未能接觸的領域，而這更是互相學習的好機會。

亞軍隊伍以AI解決沙灘微塑膠問題

優才（楊殷有娣）書院第一隊學生黃正元、朱奕朗及程立豐也是中五級生，團隊嘗試以人工智能去解決沙灘上的微塑膠問題。他們比較了三個AI model （分別是YOLO v8，Mask RCNN，RT-DETR）的偵測微塑膠性能，以及建立了一部可以在沙灘收集微塑膠數據的電動車。他們找到了檢測微塑膠最有效的AI模型，那就是Yolov8，同時他們也發現RT-Detr的簡單結構導致其無法檢測某些微塑膠。

團隊學生表示比賽令他們進一步認識了微塑膠污染對世界的意義，同時也意識到每個人都可以為保護環境盡自己的一份力量。而團隊獲得亞軍，更是對他們努力的肯定，激勵他們在科研的道路上繼續前行。

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譚國偉博士：比賽助世界各地中學生有效交流

譚國偉博士負責致歡迎詞，他表示是次比賽的成功，有助推動本地、內地及國際的STEM交展，促進中學生在國際科研平台上展示創意和交流，並期望得到更多學校鼓勵學生及老師參與。

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