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退役悲歌｜昔日舉重冠軍鄒春蘭服太多禁藥終身不孕　退役後慘淪為搓澡工

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

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昔日舉重冠軍鄒春蘭服太多禁藥終身不孕，退役後慘淪為搓澡工。

【舉重冠軍／鄒春蘭／雄性激素／不孕】現年53歲的全國舉重冠軍鄒春蘭，曾一共獲得9塊金牌。惟她曾被教練下藥，導致雄性激素過高，終身不孕。退役後嫁給一位還俗和尚，淪為一名搓澡工。

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舉重冠軍｜曾獲全國舉重冠軍打破世界紀錄

綜合内地媒體報道，鄒春蘭1971年出生於吉林省梅河口市，16歲時進入吉林省第一體工隊，並在1987年的全國舉重冠軍賽中，獲得抓舉第二名及挺舉第一名。隨後她在1988年全國舉重冠軍賽中，更以絕對的優勢獲得3塊金牌，並打破世界紀錄。那一刻，她成為了全國的焦點，一個不到20歲的姑娘就這樣在舉重界嶄露頭角。

1990年11月，身體狀態及技術愈來愈穩定的鄒春蘭，再次參加全國舉重冠軍賽，最終成功打破48公斤級的全國記錄。然而在1993年，由於多年的訓練和比賽令她身體負擔逐漸加重，膝蓋和腰部也積累了大量傷病，最終她在參加完第七届全運會後宣布退役，結束了6年舉重生涯。

舉重冠軍｜遭教練落藥致雄性激素過高終身不孕

退役後的鄒春蘭，原本以為可以展開新的生活，卻面臨就業難的問題。由於常年從事體育訓練，鄒春蘭幾乎沒有讀過書，並且缺乏一技之長。1995年，她被安排到體工隊的食堂里工作，負責簡單的餐飲工作。2000年，單位給了鄒春蘭一次性傷病補償7.5萬元，隨後她便離開了體工隊。

不過，現實給她又帶來了一次沉重的打擊。2001年，鄒春蘭前往上海就醫，經檢查後發現其體內雄性激素含量比正常男人還要高。2002年，她遇到了現在的丈夫周紹成。周紹成曾因個人原因在寺廟修行，不過後來為了鄒春蘭決定還俗，兩人很快正式結婚，成為夫妻。不過，婚後鄒春蘭一直未能懷孕。

我懷疑是在當運動員期間吃藥的后果。我跟所有媒體都是這麼說的，我只是懷疑。

原來從她進入體工隊起，教練就讓運動員服用名為「大力補」的禁藥，並聲稱是補藥，每天服用1粒。期間因為這款禁藥，導致鄒春蘭開始汗毛變長，嗓音變粗，但教練卻稱是正常現象，退役之後就好了。鄒春蘭萬萬沒想到，短短6年，這款禁藥卻為自己帶來了一生的遺憾。

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舉重冠軍｜全國冠軍淪為搓澡工

與原單位脫離關系後，為了糊口，鄒春蘭養過雞，還站在街頭賣過羊肉串。但這些小生意都沒讓她過上好日子，因為傷病太多，原單位補償的7萬多元都用在了看病上。3年後，鄒春蘭的生活已到了難以為繼的地步。

周紹成見鄒春蘭找不到合適的事情可做，便勸她如果願意的話，可以到他工作的澡堂當搓澡工。最後鄒春蘭答應了，成為了一名搓澡工，每搓一個人，收入是1.45元，最多的一天，鄒春蘭搓了50多個顧客，掙了75元錢，但因她心臟不好，累得差點虛脫。

舉重冠軍｜獲資助開設乾洗店

2006年，鄒春蘭的境遇被媒體披露，當時媒體將運動員退役後生活無保障的情況稱之為鄒春蘭現象。從此，越來越多人知道鄒春蘭的身份和遭遇，她的生活才開始有所改善。

鄒春蘭受到北京婦聯、吉林省婦聯以及體育局的共同支持，獲得了開設乾洗店的機會。為了幫助她在轉型過程中更順利，這些機構還為她提供了價值20萬元的洗衣設備以及一間面積為105平方米的門面房。

婦聯還安排了免費培訓，鄒春蘭通過系統的學習掌握了乾洗設備的操作、洗滌劑的使用以及衣物不同材質的處理方法。乾洗店正式開業後，鄒春蘭的生活逐步走上了正軌。由於她在當地有一定的知名度，加上乾洗服務的需求旺盛，店里的生意慢慢興旺起來，更有顧客聽說她曾是舉重冠軍慕名而來。

如今，鄒春蘭已經年過五旬，但她依然活躍在大眾的視野里，她經常在個人抖音帳號上發布一些與舉重相關的內容，如她年輕時在賽場上的照片或過去的訓練視頻，亦會分享一些她的工作日常。她的個人社交平台簡介寫得很簡潔：「全國舉重冠軍，曾獲得88、89、90，三届全國冠軍。」

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同場加映：婦女常見不孕原因

註冊中醫師古鎧綸早前接受訪問時指，「不孕」可以發生在不同年紀的婦女身上，一般分為幾方面：除了排卵異常，還可以是輸卵管出現問題，如輸卵管發育異常，或者有阻塞情況；最後則是子宮問題，如常見的有子宮肌瘤或不同腫瘤發生於子宮位置，均有可能導致不孕。

古鎧綸指，一般中醫會先向病人進行「辨證論治」，即了解病人體質，如女病人的月經情況，再去決定處方何種中藥，而經前經後排卵用藥亦會有所不同。除此之外，病人亦需要小心日常飲食，除戒口外，也需要多食補氣血食材的飲品食物。至於針灸方面，古鎧綸表示一般施針於手腳腹部位置如關元﹑氣海﹑子宮卵巢等地方，可改善局部的集血循環，從而增加成孕機會。

不孕飲食注意事項：

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除了老生常談的早睡早起、飲足夠水分及睡眠充足外，古鎧綸又叮囑，有意懷孕的婦女盡量放鬆心情，以及謹記要與丈夫保持一定行房次數。

同場加映：孕前營養吸收準備

運動營養學家歐倩怡在接受訪問時指，對於有意備孕的婦女，她建議有3大營養素要留意攝取充足，以提高卵子質素、提升卵巢功能，以及為受孕作好準備：

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