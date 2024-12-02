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心臟健康｜職安真漢子吳浩康化身護心真漢子　接受不同挑戰宣揚心臟健康資訊

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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職安真漢子吳浩康化身護心真漢子，接受不同挑戰宣揚心臟健康資訊。

吳浩康（Deep）曾透露，受疫情影響工作收入跌至新低點，為了養家，他毅然轉行做「職安真漢子」，結果獲得廣大觀眾的支持。轉行後的Deep，除了繼續忙碌工作外，亦令他比以前更注重健康，尤其是早前他爸爸也出現心臟問題，讓他意識到心臟健康的重要。

阿Deep早前獲《香港心臟專科學院》邀請拍攝一連5集《護心真漢子》短片，希望Deep透過他人生中多重角色，接受不同心臟科專科醫生的挑戰，並與醫生一起宣揚心臟健康資訊。

Deep表示，其實他都不時聽到工友提到心口有「翳翳痛」或感到心口被壓著的情況，但一般市民對胸口痛的認識不多，自己亦未必能為對方提供太多建議，所以都好希望透過短片幫工友了解一下心臟病的相關知識。

另方面，當成為父親後，阿Deep自覺多了很多動力及歡樂時光，更加明白照顧家人的重要性，尤其透過與兒子的相處中，回想起很多與爸爸相處的回憶。更重要的是，早前Deep的爸爸也出現心臟問題，「爸爸現在還在服用預防復發嘅藥物 ，希望能多陪伴他，讓他開心些，心情更好。」故此希望透過這次拍攝，能鼓勵更多人關注自己和家人的心臟健康。

心臟病在香港很常見，每年有超過7萬人因心臟病入院，是香港最常見的致命疾病之一。引起心臟病的主因，是血管內壁積聚壞膽固醇等物質而收窄，影響血液流通。患者常見的病徵包括胸口痛、頭暈、出汗、作嘔等。萬一出現急性心臟病發，患者需要接受「通波仔」手術，術後更需要控制三高並持續服用兩種抗血小板藥物，以減低血管再次閉塞和復發的機會。

如果患者發展至心臟衰竭，根據國際指引，則應及早使用四種一線的藥物治療，包括ACE抑制劑/ARB/ARNI、Beta受體阻滯劑、抗炎皮質MRA及SGLT-2抑制劑，可大幅降低心臟衰竭病情惡化及死亡的風險。

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《護心真漢子》一連5集的短片，將於《香港心臟專科學院》Facebook專頁播出，第一集的首播日期為（12月2日）晚上7時，稍後亦會於其他媒體平台播放。

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