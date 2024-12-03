季節性流感丨醫生籲長者一併接種RSV+流感疫苗　達至雙重保護

【季節性流感/RSV疫苗/RSV病毒】踏入冬季，除了預防季節性流感，長者亦要提防呼吸道合胞病毒（RSV）感染，原來它的殺傷力可以比流感更高！有老人科專科醫生指出，RSV病毒可以引起肺炎及支氣管炎等併發症，長者感染後的住院及死亡比率亦相對較高，鼓勵年老人士接種流感疫苗之同時，一併接種RSV疫苗，達至雙重保護。

梁伯（化名）一向身體壯健，四代同堂的他每天與曾孫耍樂，不亦樂乎。半年前，曾孫不幸感染了RSV病毒，梁伯也不能倖免，然而比起小朋友的病情，他的狀況更為嚴重，因為年紀大，他發病後出現下呼吸道症狀，併發支氣管炎，導致持續咳嗽。雖然接受過紓緩性治療後，病徵有所改善，但整體身體狀況明顯轉差，經常感到疲倦及食慾不振。

長者免疫力較低 感染風險增

RSV病毒感染全年皆可能發生，不止幼童，長者、尤其患有慢性疾病人士同樣是感染的高危群組。老人科專科醫生莊麗指出，隨著年齡增長，人的免疫系統會變得較弱，尤其患有慢性疾病，例如心血管疾病、糖尿病、慢阻肺病及哮喘之長者，以及免疫力低下人士，更要特別小心病毒入侵。

所謂「免疫力低下」，莊醫生稱，不少長者可能因患上風濕病科疾病或癌症而分別需要接受免疫抑制治療或化療，免疫力便會相對較弱，導致RSV病毒有機可乘︰「一旦感染，可能誘發心臟衰竭或原有病情，除了損害肺功能，亦會令其行動能力下降，就連自我照顧能力、記性及認知能力等也會變差，並且需要更長時間康復。」建議接受免疫抑制治療式化療之前，先接種適合疫苗，而患者的親密接觸人仕及同住家人，也及早注射疫苗，已達到保護加入目的。

更甚的是，原來感染RSV病毒引致的死亡比率，比起感染流感為高。莊醫生引述研究指，感染RSV病毒之住院患者，其30日內及60日內的死亡比例為13.7%及17.6%，感染流感的住院群組之30日內及60日內之死亡比例則是5%及7.5%，明顯較高。而感染RSV病毒的患者出現下呼吸道併發症、心血管併發症的比例，亦較感染流感高出15%以上。

籲接種流感及RSV疫苗 減低併發症機會

正因如此，莊醫生鼓勵長者預防季節性流感之同時，亦要一併對RSV病毒作出防護。她說，現時並沒有特效藥物治療RSV感染，接種疫苗將能有效預防感染及重症機會︰「如果開始打流感針，也要考慮預防比流感更嚴重的RSV病毒，同時接種這兩種疫苗，避免病毒夾擊。」事實上，RSV疫苗有效預防感染，其中60歲或長者保護效能達到80%；針對患有其他長期病患人士，保護效能達90%。

預防勝於治療，究竟哪些長者應該優先接種呢？根據「美國疾病控制及預防中心」建議，75歲以上人士，以及60至64歲高風險群組（包括患有慢性心臟或肺部疾病、患有其他慢性疾病、住於護理院或長期護理機構人士），應及早接種RSV疫苗。而「全球哮喘防治創議」（GINA）亦建議上述人士接種RSV佐劑疫苗。

在本港，「香港醫學會」及「香港中華醫學會」同樣建議60歲以上高風險群組接種一針RSV疫苗。莊醫生補充，由於RSV病毒感染常見於幼童，他們更可能將病毒從校園帶回家中長者如像個案中的梁伯般與小朋友同住，亦應建議接種RSV疫苗，給予自己及家人更多保護。

▲ 老人科專科莊麗醫生