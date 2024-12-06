失眠困擾｜夜不能寐可能是「心病」？　中醫教你對症調理改善失眠

現代都市生活節奏快，壓力大，很多人長期受到失眠的困擾。當我們情緒波動大、心情低落或焦慮不安時，往往更難入睡，這是因為情緒與失眠的關係非常密切。

中醫認為「神安則寐」，睡眠與人的心神安定息息相關。早在《黃帝內經》中就提到：「五志過度則勞，勞則傷本臟」、「陰平陽秘，精神乃治」，說明情緒過度波動往往會引起五臟陰陽氣血失調，進而擾亂心神，導致失眠。不同情緒問題導致的失眠，在中醫角度大致可分為肝火擾心型、心脾兩虛型、心腎不交型和痰熱擾心型，並可針對不同類型進行辨證論治。

1. 肝火擾心型

常見於壓力大或情緒抑鬱人士，因肝氣鬱結，無法疏散，形成肝火上炎而擾亂心神，導致難以入睡。治以清肝瀉火，緩解情緒壓力，讓心神平靜，幫助入眠。

2. 心脾兩虛型

常見於思慮過度、精神疲憊人士，因過度用腦，損耗心脾，無法生成足夠的氣血來養心，導致心神失養，難以入睡。治以補益心脾、養心安神，讓氣血充足，心神得到滋養，從而改善失眠狀況。日常亦可以多吃一些健脾的食物，如紅棗、山藥、枸杞等。

3. 心腎不交型

常見於長期熬夜、過度疲勞或年長人士，因腎陰不足，無法平衡心火，心火過旺，導致夜間難以安睡。治以滋補腎陰，清心降火，當心火平衡，心神安定，睡眠質量自然得到改善。

4. 痰熱擾心型

常見於生活作息不規律、飲食不節人士，因飲食油膩或過多飲酒使得痰熱內生，影響心神安定，使人難以入睡或睡眠不深。治以清熱化痰，寧心安神，日常要減少攝入油膩、辛辣食物。

除了中藥調理，日常生活中進行穴位按摩也是一種簡單且有效的助眠方法。以下介紹幾個常用穴位：

▲ 神門穴。

神門穴：在手腕內側，手腕橫紋近尾指的一端，是心經的穴位，有助於安定心神，緩解焦慮情緒。

▲ 內關穴。

內關穴：在手腕內側，手腕橫紋中點向上約三橫指處，可以疏通心包經，減輕心煩、焦慮等不適。

▲ 三陰交穴

三陰交穴：在小腿內側，腳內踝尖上方約四橫指處，是脾、肝、腎三條經絡的交會處，有助於氣血運行，改善睡眠。

▲ 太衝穴。

太衝穴：在足背上，位於第一、二腳趾的交界處往後約兩橫指處，是肝經的重要穴位，可以疏通肝氣，釋放情緒壓力。

以上助眠穴位可用拇指輕輕按壓，每次3-5分鐘，力度適中，以感覺酸脹為宜。每天按壓1-2次，特別是臨睡前進行按摩，可以幫助放鬆，舒緩因情緒波動引起的失眠。

情緒與失眠息息相關，如果你經常受到情緒波動的困擾，導致夜晚難眠，不妨試試上述的穴位按摩方法，搭配日常的飲食及情緒調理，讓心神平靜下來。若問題持續，建議及時尋求中醫師的幫助，進行針對性治療。