輕鐵女子｜女子怒斥有人輕鐵飲食惹紛爭　學生聽歌身體律動引網民錯重點

▲ 女子怒斥有人輕鐵飲食惹紛爭，學生聽歌身體律動引網民錯重點。

不時能見到公共交通工具有乘客發生爭執，部分人對此已「見怪不怪」。近日，有乘客在Threads上傳影片，指有女子於輕鐵上大聲斥責附近乘客違規進食。

職員從中調解，氣氛十分緊張，惟一男學生在旁聽歌，身體隨音樂節奏擺動，畫面反差引網民關注。

港鐵MMA｜兩男子港鐵打架女乘客反應成焦點 網民：港鐵MMA常規賽

輕鐵女子｜女乘客怒斥有人違規飲食

據影片可見，輕鐵車廂內一女乘客呵斥附近有人違規飲食，「你快啲𦧲返出嚟𠻹啊，你擺咗落肚都要𦧲返出嚟」，「你已經冇守到規矩啦仲要咁耐先𦧲返出嚟」，港鐵職員於二人之間調停，但女子情緒較激動，持續指責違規飲食的乘客。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

輕鐵女子｜聽歌男學生引關注

影片左側一名佩戴頭戴式耳機的男學生，再一旁紛爭不斷的情況下，他沉浸於音樂中，身體還遂音樂節奏擺動，不時做手勢又轉身，料其十分享受，未受旁邊乘客紛爭所擾。事後，他還於該帖下留言分享歌曲，「大家好我係片中嗰個中學生，我當時聽緊嘅歌係Young Hysan-Favourite Drug」。

輕鐵女子｜網民批女子：唔守規矩

此事引起網民熱議，不少人指責女乘客大聲量講話，「我想話阿姐喺車上面大叫，都係唔守規矩喎點計呀?」、「咁少事都攞嚟嘈」，而更多網民則被學生放鬆的狀態吸引，「我個目光全部集中喺個中學生到」、「我都錯左重點去咗個學生嗰度，隔離嘈緊，佢呢面嘅世界好平靜，仲有啲自在」、「個學生勁chill」、「跳緊舞」。

港鐵阿伯｜阿伯約戰後生仔車廂MMA被乘客制止 港漂目擊：東鐵線在香港是傳奇鐵路線

輕鐵丨大叔大媽衝入升降機撞人 大聲夾惡講歪理︰我識人拉晒你哋呀！

港鐵查飛｜一家三口搭輕鐵疑逃票斷正 自稱海外來港「嚇到腳軟」要職員安慰

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】