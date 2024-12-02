親子好去處｜天際100推冬日慶典 韓團ICHILLIN打響聖誕頭炮

由 12 月16日起至2025 年 1 月 5 日，天際100香港觀景台將推出「港式聖誕歡慶在天際」活動，屆時將掛上色彩繽紛的節慶佈置，迎來一個充滿聖誕氣氛的天際冬日慶典。

韓國熱爆唱跳女子組合ICHILLIN ，將於12月19日在天際 100 進行精彩表演，帶來勁歌熱舞， ICHILLIN還會和粉絲們親切互動，共享難忘聖誕回憶。

其後還有驚喜交換禮物環節、聖誕工作坊及新增導賞機器人服務， Café100 by The Ritz-Carlton， Hong Kong 推出全新限定的「德國下午茶」套餐與浪漫聖誕晚餐，登上全港最高的天際 100 香港觀景台，享受高空美饌體驗。

天際 100準備各款港式經典打卡位，包括微縮版的經典港式冰室、具香港情懷的特色雪糕車的「沙灘快閃站」以及充滿本土人情味的微型果欄，將於 12 月 16 日換上閃爍繽紛的聖誕佈置，以全新面貌示人，打卡點分佈在觀景台的不同方位，訪客可盡情與摯愛親朋拍照留念。

另外，活動期間觀景台更會展出約 2.7 米高的聖誕樹，讓訪客在夢幻聖誕樹下拍照，留下美好的回憶和當刻的愉悅心情。