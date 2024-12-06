癌症資訊丨頭頸癌患者吞嚥困難易消瘦　補充營養助康

頭頸癌是指口腔、咽喉及頸部等部位出現的癌症統稱。整形外科專科陳汝威醫生指出，雖然頭頸癌並非納入本港十大癌症排名之列，但當中的鼻咽癌及口腔癌亦是本港常見的癌症之一。由於腫瘤會阻礙患者進食及吞嚥，加上受治療的副作用影響下，更會令患者食慾下降，並容易出現體重過輕及營養不良的問題，繼而影響患者的康復進度。因此，醫生會在展開治療前評估患者的身體狀況，或需要透過營養補充品，為患者補充營養幫助復元。

患者胃口欠佳、進食困難

鼻咽癌於香港及廣東地區的發病率為全球之首，患者可能會出現單邊聽力問題、鼻塞、流鼻血、吞嚥困難等症狀；而口腔癌亦是香港常見的癌症之一，癌細胞或會出現在舌頭、舌根區域、牙齦及顎骨等位置，令患者出現「生痱滋」久未痊癒的情況，甚至潰瘍位置擴大，更會出現疼痛及流血，影響患者進食。此外，如果癌症發生在患者的咽喉、食道等部位，亦會導致患者出現吞嚥或呼吸困難的問題。

陳醫生再補充：「進食時，食物在口腔內咀嚼後，經由舌頭送至咽部及進行吞嚥。因此，舌癌的患者會難以咀嚼及吞嚥食物；而咽喉或食道癌的患者，由於腫瘤阻礙食物通過，會導致患者容易有嘔吐和食物逆流的情況。」

在治療方面，醫生會評估患者的病情安排手術、電療或化療等療程，但亦同時少不免會影響到患者進食情況，令患者進一步變得消瘦，在術後，有部份患者或會因術後未癒合的傷口而影響進食。然而進行口腔或咽喉電療的患者，該部位亦會因電療後所引致的紅腫、疼痛及出現潰瘍等情況，此外，接受化療的患者，更容易有食慾不振的情況出現。

營養不良降治療成效

陳醫生指出，由於患者受病情及治療的多種因素影響下容易導致營養攝取不足，不但會令體重驟降，更會減慢傷口癒合速度，並且增加細菌感染的風險，亦會削弱患者的抵抗力，增加患上肺炎等併發症危機。此外，由於患者體內的蛋白質及肌肉因病情不斷流失，亦會令患者顯得疲態，影響生活質素。

加強營養迎硬仗

因此，頭頸癌病患者在病患期間，應積極攝取營養，醫生亦會在手術後評估患者有否體重下降及營養不良的情況，有需要時會安排營養師介入治療，為患者提供及建議飲食方案及指導。「營養師會為患者分析營養的需求，其中包括熱量、蛋白質、碳水化合物、維他命等營養素，以平衡及管理患者的體重，預防肌肉流失，應付治療所需。」此外，患者亦可考慮透過營養補充品彌補不足，而無法進食的患者，便需要以胃喉餵食，增加營養攝取，有助減低術後出現後遺症的風險。

陳汝威醫生最後提醒大家，不同治療方案都各有其成效、副作用及風險，患者應與主診醫生及營養師商討，選擇最適合自己的治療方案。

▲ 整形外科專科醫生陳汝威