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亞太影展丨黃百鳴獲「亞太傑出電影人榮譽大獎」　大方自抽愛唱《記憶棉》

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撰文： 文體藝online

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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黃百鳴獲「亞太傑出電影人榮譽大獎」。

【亞太影展 / 黃百鳴 / 記憶棉】《第61屆亞太影展》在昨晚（12月1日）於馬來西亞吉隆玻舉行，近日成全城熱話的《破·地獄》，在今屆影展奪最佳導演（陳茂賢）；最佳剪輯（張叔平、彭正熙）；最佳美術指導（姚漢文），衛詩雅更憑此片成亞太影后。

此外，終身成就獎頒發予大哥大洪金寶，而黃百鳴獲得「亞太傑出電影人榮譽大獎」，二人亦有飛到當地親身領獎。

亞太影展丨《破·地獄》成香港華語片最高票房第二位　衛詩雅獲封亞太影后

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亞太影展丨黃百鳴稱愛唱《記憶棉》

對於這次喜獲獎項，黃百鳴在台上謙虛表示：「對我來說，這個獎是我在電影界奮鬥了40多年的一個鼓勵。80年代有《開心鬼》，90年代有《家有囍事》，2000年後有《葉問》系列，我的電影成績表中規中矩，對自己來說都可以稱得上一個交代。」

因前陣子翻唱《記憶棉》而爆紅的他，更在台上大方自抽開說笑：「我們不要懷緬過去，我們要展望未來，所以我最近唱歌都不唱《獅子山下》，我唱《記憶棉》。」引來台下笑聲不斷。

他續說：「在這個日新月異的世界，科技千變萬化，我們拍電影應該要利用科技，我信我們的電影將來會拍得更加美好！人活到老學到老，姜太公80歲遇文王後，才大展鴻圖。而小弟還未到80歲，還有進步空間，所以我仍需努力。」

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