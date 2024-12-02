環保回收｜中央收膠合約明年1月中旬結束　環保署：不會再延續

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環保署今（2日）指，中央收膠合約在明年1月中旬結束後不會再延續，認為由綠在區區自行選擇回收商處理所收集的廢塑膠，更靈活自主、更具成本效益，亦可惠及更多不同的下游回收商。

TOPick今日報導政府計劃取消中央收膠計劃，改為市場化主導，有塑膠回收商質疑廢塑膠是「雞肋中的雞肋」，市場化不可行；亦有中央收膠承辦商表明會向綠在區區收回處理及運輸費，低價值雜膠每噸逾3千元，增前綫營運成本。【詳情即看：下一頁】

環保署表示，中央收膠在去年的回收總量約為6,500公噸，2023至24年度營運開支約1,900萬元；與此同時，另外九區的「綠在區區」則一直自行在市場上選擇合適的回收商處理他們收集的廢塑膠。經比較和分析上述兩種政府支援廢塑膠回收的模式，認為後者更靈活自主、更具成本效益，亦可惠及更多不同的下游回收商，故決定中央收膠合約結束後，不會再延續。

署方又指，現時由中央收膠服務承辦商直接提供上門收集服務9區的屋苑，會逐步由相關地區的「綠在區區」接手處理，整體對屋苑提供的收集服務並不會受影響，而所有「綠在區區」將繼續免費接收不同類型的廢塑膠，相信有關改變並不會影響市民對廢塑膠回收的意欲和信心。

環保署亦強調，政府並非讓廢塑膠回收完全市場化，仍會透過「綠在區區」，包括綠綠收支持廢塑膠回收，並會在合約機制下，為受停止中央收膠服務影響的「綠在區區」營辦機構提供適度的支援，以盡量減低他們在現合約期內處理廢塑膠的成本壓力。

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