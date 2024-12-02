一簽多行丨唐英年：相信對本港有幫助　惟不能單靠一個「靈丹妙藥」就能拯救經濟

▲ 中央批准恢復及擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注，全國政協常委唐英年表示支持，相信對本港的零售、餐飲、旅遊及文化，都有幫助。

中央批准恢復及擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注，全國政協常委唐英年表示支持，相信對本港的零售、餐飲、旅遊及文化，都有幫助，但不認為單靠一個「靈丹妙藥」，就能拯救香港經濟。

80多間企業上周簽署參與北部都會區發展一般意向書 ，唐英年指，非常有信心北部都會區將會成為香港、河套區，以至整個大灣區經濟增長的重點領域。他又認為，每個企業在進行任何投資項目前，都必須審慎考慮潛在的利潤，相信參與的企業已作充分考慮，認爲這是一個值得投資的項目。他又形容，政府及商界都站在同一條船，應該以整體利益為出發點，謀發展，而非站在對立面。

作為香港江蘇社團總會創會會長，唐英年昨日出席江蘇藝術家許贇「萬頃浪」首次香港個人展覽，表示香港是國家的中外文化藝術交流中心，歡迎國家的藝術家，善用香港的文化藝術平台走向國際，並期待蘇港繼續攜手，推動香港中外文化藝術交流中心發展。

「萬頃浪」展覽由香港江蘇社團總會、香港江蘇社團慈善基金有限公司及香港江蘇青年總會聯合主辦，於12月2日在西九文化區藝術展亭舉行，將展出許贇超過30餘組作品，涵蓋紙本水墨、紙本綜合材料、布面油畫、布面綜合材料及鏡面作品。

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