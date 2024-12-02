  • 21°C
香港時間：2024122日 (一) 23:13

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

牛津詞典2024丨玩手機多變腦殘？　「Brain Rot」登牛津詞典年度字

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

「Brain Rot」（腦腐），被《牛津英語字典》（Oxford English Dictionary）選為 2024 年度代表詞。

玩手機是現代人的生活常態，但如果每天花好幾個小時，無意識地把一眾社交媒體上的低質素內容，直送入腦，則有「腦殘」（brain rot）風險。「Brain Rot」（腦殘），被《牛津英語字典》（Oxford English Dictionary）選為 2024 年度代表詞。

「Brain Rot」提指一個人的精神或智力退化，特別是指因對過度瀏覽網上及社交媒體中一些低質素、無聊的內容，例如花數小時及無意識地觀看當中的垃圾短影音片，導致精神或智力退化。

《牛津英語字典》出版商牛津大學，每年都會開放讓網友票選年度代表詞，今年超過 3.7 萬人投票，「腦殘」（brain rot）擊敗端莊（demure）、動態定價（dynamic pricing）等候選詞。

「 腦殘」（brain rot）一詞反映人們對於過度消費低品質的網上內容的擔憂，尤其是社群媒體，自 2023 年到 2024 年一年間，該詞的使用頻率，增加了 230%。牛津大學教授普茲貝爾斯基（Andrew Przybylski）指出，這個詞的流行，代表「我們所處的時代的症狀」。

「Brain Rot」最早出現在170年前，美國作家梭羅（Henry David Thoreau）在1854年的著作《湖濱散記》（Walden）中首度使用了此詞彙，他批評社會貶低複雜思想的傾向，認為這是人類整體心智和知識分子智力程度普遍下降的現象之一。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

牛津 媒體 美國 牛津大學 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

行山風褸推介2024︱消委會12款4星或以上戶外功能外套推薦　$599最平款媲美$4500名牌
行山風褸推介2024︱消委會12款4星或以上戶外功能外套推薦　$599最平款媲美$4500名牌
拒載事件｜口岸「紅的拒載事件」有後續　的士站疑設告示牌咁樣寫
拒載事件｜口岸「紅的拒載事件」有後續　的士站疑設告示牌咁樣寫
前列腺癌｜男子腰背痛走不動竟揭患前列腺癌末期　腫瘤指數達60倍靠1療法癌細胞全消【附6大前列腺癌症狀】
前列腺癌｜男子腰背痛走不動竟揭患前列腺癌末期　腫瘤指數達60倍靠1療法癌細胞全消【附6大前列腺癌症狀】
高鈞賢結婚丨雙喜臨門結婚兼做爸爸　高鈞賢太太預產期明年1月趕及生龍B
高鈞賢結婚丨雙喜臨門結婚兼做爸爸　高鈞賢太太預產期明年1月趕及生龍B
急症室最長等候時間（12月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月02日 時間16:05）