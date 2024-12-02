牛津詞典2024丨玩手機多變腦殘？　「Brain Rot」登牛津詞典年度字

▲ 「Brain Rot」（腦腐），被《牛津英語字典》（Oxford English Dictionary）選為 2024 年度代表詞。

玩手機是現代人的生活常態，但如果每天花好幾個小時，無意識地把一眾社交媒體上的低質素內容，直送入腦，則有「腦殘」（brain rot）風險。「Brain Rot」（腦殘），被《牛津英語字典》（Oxford English Dictionary）選為 2024 年度代表詞。

「Brain Rot」提指一個人的精神或智力退化，特別是指因對過度瀏覽網上及社交媒體中一些低質素、無聊的內容，例如花數小時及無意識地觀看當中的垃圾短影音片，導致精神或智力退化。

《牛津英語字典》出版商牛津大學，每年都會開放讓網友票選年度代表詞，今年超過 3.7 萬人投票，「腦殘」（brain rot）擊敗端莊（demure）、動態定價（dynamic pricing）等候選詞。

「 腦殘」（brain rot）一詞反映人們對於過度消費低品質的網上內容的擔憂，尤其是社群媒體，自 2023 年到 2024 年一年間，該詞的使用頻率，增加了 230%。牛津大學教授普茲貝爾斯基（Andrew Przybylski）指出，這個詞的流行，代表「我們所處的時代的症狀」。

「Brain Rot」最早出現在170年前，美國作家梭羅（Henry David Thoreau）在1854年的著作《湖濱散記》（Walden）中首度使用了此詞彙，他批評社會貶低複雜思想的傾向，認為這是人類整體心智和知識分子智力程度普遍下降的現象之一。

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