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朴敏宰逝世丨韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝　心臟驟停終年32歲

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝。

【朴敏宰 / 韓星 / 韓劇】曾演出過《小女子》等多部影視作品韓國男星朴敏宰，昨晚（12月2日）傳出他在上月到中國內地旅行期間突發心臟驟停不幸離世，終年32歲。

據韓媒報導，朴敏宰於11月29日在中國內地旅行期間，因為心臟停頓而死亡，其餘原因未多說明。至於他的葬禮，將於12月4日上午於梨花女子大學首爾醫院舉辦。

朴敏宰弟弟證實死訊，並在個人社交平台發訃文，稱：「親愛的哥哥好好休息，希望大家能來送他最後一程。」。

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朴敏宰逝世丨經理公司證實不幸消息

至於朴敏宰經理公司Bigtitle發文：「大家好，這裡是演員朴敏宰所屬公司Bigtitle。熱愛演技、總是盡力而為的美好演員朴民載要上天堂了。非常感謝大家對於演員朴敏宰的喜愛和關懷，雖然現在看不見他的演技了，但會記住曾是Bigtitle演員的他。祈求故人冥福，Bigtitle敬上。」

而Big Title代表黃珠惠亦在自己的社交平台心痛發文：：「為了征服中國要去旅行一個月的小子，卻開始了漫長的旅行。非常慌亂非常無言以對……對家人而言更是悲傷……民載啊，我們要說的話還是……要做的事情也……無法計算……民載啊……雖然時間很短，但代表還是很感謝你，也很抱歉。無限……演員朴敏宰，這五個字我一定不會忘記的。」她說的「時間很短」，是因為朴敏宰在今年3月才加入Bigtitle。

朴敏宰生前曾經出演《小女子》、《還有明天》、《閃耀國度》及《Numbers：大廈之林的監視者們》等多部韓劇。

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