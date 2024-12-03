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朴敏宰猝逝｜32歲韓星朴敏宰旅行期間心臟驟停猝逝　醫生警示：無心臟病年輕人亦會中

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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32歲韓星朴敏宰旅行期間心臟驟停猝逝，醫警示：無心臟病年輕人亦會中。

【朴敏宰／猝死／心臟驟停】韓國男演員朴敏宰（박민재）昨日（2日）傳出噩耗，在外遊期間突心臟驟停猝逝，享年32歲。隨後其弟弟在社交平台發訃文證實死訊：「親愛的哥哥去好好休息了」。

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心臟驟停｜32歲韓星旅行期間猝逝

綜合韓媒報道，朴敏宰於11月29日在中國旅行期間，因為心臟停頓死亡，享年32歲。12月2日，其所屬經理人公司Big Title發布訃告：「熱愛演戲，最帥氣的演員朴敏宰去了天堂。」公司表示，非常感谢大家對他的關愛及關心，雖然之後看不到他的演技，但仍會自豪地記住他曾經是一名頂級演員，謹向故人祈求冥福。

朴敏宰生前曾參演多部韓劇，例如：《小女子》、《高麗契丹戰爭》、《還有明天》、《閃耀國度》及《Numbers：大廈之林的監視者們》等。他於今年3月加入Big Title。

有相關工作人員向媒體表示，朴敏宰生前非常健康，沒有任何疾病，沒想到會在旅行中驟逝，令所有人都感到相當錯愕。而經紀公司公司代表黃珠惠也在自己的社交平台發文哀悼：

本來喊著要稱霸中國去旅行一個月的小子，卻變成了漫長的旅行。太突然也太令人無法置信了。即使是短暫的時間，能成為你的代表，我很感激，也無比地抱歉。

朴敏宰的親弟弟則在他的IG寫下：「親愛的哥哥去好好休息了，希望盡可能讓更多的人看到我哥後再走」，證實死訊。據悉，朴敏宰的靈堂設在梨花女子大學首爾醫院葬禮場9號室，出殯時間為韓國時間4日上午9點30分，安葬地點則尚未確定。

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心臟驟停｜醫生：無心臟病年輕人亦會中

據台灣啟新診所官網資料，心臟驟停是指心臟突然停止跳動，致血液循環停止，大腦、心臟等器官均因缺乏氧氣，而壞死、呼吸中止，若未獲得及時治療，可能數分鐘內就死亡。

該診所表示，心臟病是導致心臟驟停的重要原因，最主要是心室和心房顫動，其他可導致心臟驟停的心臟疾病，包括心肌病、心臟衰竭、冠狀動脈心臟病、主動脈剝離及致命性心律不整等。但並不是所有的心臟驟停都發生在心血管疾病患者身上，即使無心臟疾病的年輕人，也有可能發生心臟驟停。

該診所又指，多數的心臟驟停是在沒有徵兆下突然發生，但患者仍可感覺一些警訊，包括胸痛、呼吸困難或急促、虛弱乏力、頭痛、心悸、快要昏倒等。若出現這些症狀要迅速求救，撥打119急救。如果旁人發現有人昏倒、量不到脈搏或是沒有呼吸、喪失意識，應立即進行心肺復甦術，並使用AED自動體外心臟電擊去顫器救助，同時撥打119急救。

同場加映: 10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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同場加映:猝死4大高危因素

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾引用過往刊登在《中國急救醫學期刊》的研究，指30歲高血壓患者比一般人猝死風險高30%，藉此提醒高血壓患者如果血壓控制不佳，容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等。

盧曉分享4個猝死高危因素：

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猝死｜３大生活建議

盧醫生提醒，30歲出頭的年輕人要開始注重健康，不要「無度消耗自己」，因疲累和各種因素會日積月累，造成日後猝死的關鍵因素。他建議，平日可以養成恆常運動的習慣，適量運動，平日亦減少捱夜、吃宵夜等不良習慣。

——

相關報道：台灣啟新診所

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