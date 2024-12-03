結業潮｜日本人氣甜品「幸福班戟」　插旗香港6年全線結業

▲ 日本人氣甜品「幸福班戟」插旗香港6年全線結業。

【結業潮/幸福班戟/日本過江龍】繼韓國三文治「Isaac Toast」、台灣「燈籠滷味」結束香港分店後，再有過江龍餐廳結業。日本人氣甜品「幸福班戟」2018年，在銅鑼灣開設首間海外分店，雖然其後在尖沙咀及沙田擴充業務，惟三間分店已先後結業，官網未有更新最新動向，未知是否全面撤出香港。

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曾令大批女士們著迷，包括藝人李施嬅、胡定欣等打卡的日本梳乎厘班戟店「幸福班戟」（幸せのパンケーキ，A Happy Pancake），沙田分店早已結業，而尖沙咀K11 Musea店於今年2月亦宣布結束營業，當時官方強調，銅鑼灣首店不受影響，將繼續正常服務。但日前有網民發現，位於利園三期的「幸福班戟」已圍板，官方facebook未有更新動向，不知是否全面撤離香港。

消息傳開後，網民均表示可惜，直言該店的班戟「係好味」，不過該店定價較高，日後可能要飛去日本先食到；亦有人認為，內地剛恢復「一簽多行」，將有大批遊客來港，現時結束營業的確可惜，「唔好執住，仲有一簽多行（遊客）」。

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結業潮｜招牌名物幸福班戟$126

「幸福班戟」是日本長期的人氣梳乎厘班戟名店，現時全國擁有23間分店，以鬆軟口感，空氣感十足聞名，被譽為吃了「有幸福感的梳乎厘班戟」。2018年9月，在本港利園三期開設海外首間分店，當時強調會沿用日本北海道小麥粉和雞蛋的優質食材，每個班戟即叫即做，需時20分鐘。

本港每間分店的客人都可以隔著玻璃，看到廚房內的製作過程，官方標榜不用泡打粉，使用獨家天然方法令班戟香軟鬆化，控制每個班戟都是4厘米厚。因此充滿空氣感的班戟，現以麥蘆卡蜂蜜的人氣甜品，曾在香港紅極一時，當年每間分店都大排長龍，成為一時佳話。

「幸福班戟」口味選擇很多，除了招牌名物幸福班戟（$126）、熱朱古力班戟配自家製穀麥（$138）、奶茶班戟配自家製穀麥（$142）、芝士慕絲雜莓醬班戟（$138）、時令鮮果班戟（$152）、朱古力香蕉班戟（$142）、提拉米蘇班戟的固定產品，亦不時推出期間限定菜單，包括櫻花班戟、日本國產栗子班戟。

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