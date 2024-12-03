史上最成功藝人｜77歲傳奇歌手Elton John自爆失明　出席音樂劇首映會：我喜歡用聽的

▲ 77歲英國傳奇歌手Elton John自爆失去視力，已看不到舞台。

【Elton John/艾頓莊/英國傳奇歌手】77歲英國傳奇歌手Elton John（艾頓莊）被譽為「史上最成功藝人」，日前他出席音樂劇首映會時，卻拋下震撼彈，自揭：「我失明了。」其實早於9月，他已對外表示罹患眼疾，導致右眼失明，如今情況惡化，於首映會已看不到舞台！

▲ 77歲英國傳奇歌手Elton John自爆失去視力！（IG圖片）

Elton John失明｜出席音樂劇首映會自曝喪失視力

Elton John在《穿著PRADA的惡魔》音樂劇中擔任作曲，於1日出席音樂劇在倫敦西區舉行的首映會時，卻自曝喪失了視力，已無法看清自己擔任作曲的舞台作品，而且因為失明，他事前無法參與預演，不過仍堅強表示：「但我喜歡用聽的，今晚聽起來真不錯。」他又不忘感激伴侶：「他一直是我的支柱。」

Elton John失明｜早於9月對外透露患眼疾

早於今年9月，他已對外透露，7月在法國南部時眼部受到嚴重的感染，導致罹患眼疾，右眼失明，左眼也僅剩微弱視力，這也導致他的新專輯計畫被迫延遲，當時還表示：「我正在恢復，但這是個緩慢的進程，受影響的視力需要長時間恢復，不過感謝醫護人員數周來把我照顧得很好。」對於新專輯籌備計畫有變，他亦無奈說：「「患病之後過了差不多4個月，雖然可以接受採訪，但進錄音室，我不知道，因為我壓根看不到歌詞」。

最新影片推介:

至於視力會否完全恢復？他就表示：「我還在康復的階段，我很感謝醫生與護理師團隊，尤其是我的家人，在治療的這段時間他們十分照顧我，雖然康復過程很慢，需要一些時間，但我對病情改善的進度感到樂觀。」

Elton John失明｜一生傳奇共售出超過3億張唱片

其實Elton John一生充滿傳奇，除了歌手身份，更是一名作曲家、鋼琴家和演員，在超過50年的音樂生涯中，他共售出超過3億張唱片，是史上最成功的藝人之一，得過6座葛萊美獎、4座全英音樂獎獎盃、2座奧斯卡獎盃、1座金球獎獎盃和1座東尼獎獎盃，並於2004年被《滾石》列為「史上最偉大的百位藝人」中第49位。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Elton John失明｜傳與同性伴侶找代母誕男嬰

私生活方面，Elton John曾有過一段異性婚姻，於1984年2月14日迎娶了首任妻子、德國錄音師Renate Blauel，但很快這段婚姻因為他的性取向而出現問題。在1976年接受《滾石》的一次採訪中，Elton John承認自己是一名雙性戀者，但他還是跟Renate Blauel結婚，並直到1988年才離婚，他在離婚後曾講過，他覺得當一名同性戀者感覺很自在。

至1993年，他與加拿大籍導演兼製作人David Furnish共墮愛河，並於2005年兩人結合同性婚姻，根據美國八卦雜誌報導，兩人透過代理孕母產下一名健康男嬰，也央求媒體別追究其代理孕母身份，而Lady GaGa更是他們兒子的乾媽。

Elton John失明｜想收養孤兒被拒

2009年9月，Elton John曾經宣佈打算從烏克蘭的一個愛滋病孤兒院裡收養一個14個月大的小朋友，但因為他的年齡和婚姻狀況，他的收養請求被拒絕了，但他跟David Furnish會繼續在資金上對這個小朋友給予幫助，同時他們也打算資助一些政治團體參與競選，希望改變烏克蘭的收養法規。

相關內容：

【名人育兒】碧咸細女自信擺脫肥胖標籤 11歲哈七蕾絲盛裝撐媽咪成焦點

【名人育兒】不准11歲哈七開社交平台帳戶 碧咸嫂護女心切︰網民很殘忍

【前世情人】咀嘴10歲女兒哈七再掀育兒爭議 碧咸懶理負評照晒父女溫馨時刻

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】