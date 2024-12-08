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港鐵女子｜港女擺花放手袋港鐵座位被公審　 網民一個原因力撐無問題

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發布時間： 3 小時前

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港女擺花放手袋港鐵座位被公審， 網民一個原因力撐無問題。

乘搭公共交通工具時，車內乘客不多，能否使用多餘空位？近日，有人在Threads發文，指港鐵車廂內有港女1人佔2個空位，自己坐在座位上，又將花束和手袋放在鄰座空位，遂將圖片發布至網絡公審。網民對此事態度兩極，有人指該女子自私，亦有人認為此舉並無問題。

港鐵吸煙女｜女子港鐵車廂內吞雲吐霧　網民分析懷疑不是食電子煙咁簡單

港鐵女子｜女子擺鮮花手袋佔空位

樓主發帖表示，「（女乘客）見到有人想坐完全無打算拎開」，並質問道，「請問佢係咪有幫紮花買車票？」。據圖片可見，該事件發生於港鐵鰂魚涌站列車車廂內，透過樓主形容，相信所述對象是圖片左側身著黑色衣裙女子，她正在低頭看手機，鄰座空位上放有1束粉色包裝的鮮花及手袋。

點擊圖片放大
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樓主被問及是否要求女子讓位時，他回答稱「對面有一個位，梗係唔同佢嘈」，遂被網民質疑若並未有乘客急需就坐，個人用品暫時放於空位沒有太大問題。

港鐵女子｜女子未打算讓位

樓主補充當時車內情況，「開門方向係佢（女子）嗰邊，因為盆花較低，我上車時無見到，上車前仲諗住坐嗰個位，一上車見到行道埋去先見到」，惟樓主見女子並未有讓位的打算，又指列車至港鐵北角站時，車廂內已滿客，他形容女子仍「不動如山」。

港鐵女子｜網民斥女子自私

此事引起熱議，部分網民批評女子此舉自私，「佢唔擺開咪直接坐落去囖，唔使同呢啲人客氣」、「佢個樣都似霸道阿嬸」、「正自私精」、「又一個相由心生」、「自私嘅人何其多」，還有人認出該女子，指其此前亦多次霸位，「又係呢個西女人，幾次放工坐地鐵佢都係擺個袋係格離，唔會讓坐比其他人，有人叫佢讓佢都唔會」。

港鐵女子｜樓主公審被批欠妥

不過，亦有網民認為車廂內乘客並不算多，暫時擺放物品並未有問題，「正常做法」、「我自己都係嗰啲無人坐就放個袋去側邊嘅人，但如果人多就真係自我醒覺拎番起私人物件」。

有人還指樓主對此事處理不當，「要坐就直接出聲，唔建議po相，尤其係旁邊的乘客」、「你都唔好得去邊，當時唔敢出聲，淨係識得影相公審，連唔關事嘅人都post埋出嚟，你都係一樣咁自私」。

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