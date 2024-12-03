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魷魚遊戲2｜搶先推聯乘Crocs　成人版配Jibbitz鞋釦可自然組合

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 16 分鐘前

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2021年的一套韓劇《魷魚遊戲》，風行全球，更在國際上獲得多個獎項，當中的主角李政宰更一躍成為Gucci的代言人，如今第二季鐵定於12月26日上線，自然是本年度壓軸之作，而各大高品亦準備就緒，第一個跑出來的竟然是曾經被大家稱為全球最醜陋鞋子「美譽」的Crocs。

《魷魚遊戲》第2季於12月26日上線，但身為主角的李政宰已經開始頻頻出現於不同場合造勢。（圖片Boucheron提供）

這雙聯乘版Classic Clog融合了《魷魚遊戲》參賽者穿著的經典運動服元素，從鞋面的綠色調和拉鏈圖案，到裝飾的血跡飛濺，每一個細節都暗藏著遊戲中的致命挑戰和驚險元素，鞋墊上的魷魚遊戲標誌以韓文和英文展現，背帶上更飾有主角玩家編號「456」，仿佛你就是其中的一位劇中角色。

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留意的是當中那獨一無二的Jibbitz鞋釦，6個來自《魷魚遊戲》的關鍵符號，如怪異的3D「紅燈綠燈」特大殺人娃娃Jibbitz鞋釦、dalgona餅乾、彈珠和黑粉色警衛面具，都使這款鞋子更有吸引力，大家不妨襯劇集還未上映時率先穿上。

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