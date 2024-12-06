消失的她原型丨孕婦遭狠夫推落崖案女方自爆仍未離婚　反被索賠天價3000萬

【王暖暖／泰國／消失的她】2019年於泰國旅行時被丈夫狠下毒手推落山的孕婦王暖暖（化名）奇蹟生還，其丈夫亦已被捕歸案。不過，轉做網紅的王暖暖近日便於直播透露，因丈夫要求巨額精神和青春損失費，至今無法達成共識，致未能離婚。

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王暖暖早前於抖音進行直播，期間被網民問及離婚進展，王坦言雙方至今仍未成功離婚，主要是因為丈夫及其母要求3000萬人民幣精神損失費，丈夫母親俞母甚至認為兒子之所以會犯罪，責任全在王的身上，指若非她「生意做得太成功了，怎麽會勾引我兒子做出錯的事情？」離婚毫無進展，王暖暖指更令今年透過試管嬰兒而懷孕出世的嬰兒，無法落戶。

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綜合內地傳媒報道，2019年懷孕多月的的王暖暖，與當時丈夫俞某冬在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，其丈夫為侵吞她的巨額財產而將她推下懸崖。事後她雖成功獲救，但由於身體多處嚴重骨折，胎兒最終亦不保，醫生當時更認為她可能終生癱瘓及無法生育。而其狠心的丈夫遭泰國警方逮捕後，因蓄意殺人騙保，已被當地法院判處有期徒刑33年4個月。

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王暖暖事後開設抖音平台，將經歷放上網，並鼓勵女性要好好愛自己，6月1日，她在抖音上載出祈福影片，宣布自己再次懷孕。不過至於嬰兒父親的身份，她則始終沒有公布。王暖暖於9月17日更在社交平台發文報喜指，這年中秋「再次擁抱了奇蹟」，不但已順利誕子，而且「母子平安」。

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