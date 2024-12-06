  • 23°C
香港時間：2024126日 (五) 15:04

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消失的她原型丨孕婦遭狠夫推落崖案女方自爆仍未離婚　反被索賠天價3000萬

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

【王暖暖／泰國／消失的她】2019年於泰國旅行時被丈夫狠下毒手推落山的孕婦王暖暖（化名）奇蹟生還，其丈夫亦已被捕歸案。不過，轉做網紅的王暖暖近日便於直播透露，因丈夫要求巨額精神和青春損失費，至今無法達成共識，致未能離婚。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病 血糖過低頭暈釀車禍 醫生教2大控病關鍵

王暖暖早前於抖音進行直播，期間被網民問及離婚進展，王坦言雙方至今仍未成功離婚，主要是因為丈夫及其母要求3000萬人民幣精神損失費，丈夫母親俞母甚至認為兒子之所以會犯罪，責任全在王的身上，指若非她「生意做得太成功了，怎麽會勾引我兒子做出錯的事情？」離婚毫無進展，王暖暖指更令今年透過試管嬰兒而懷孕出世的嬰兒，無法落戶。

點擊圖片放大
+3
+2

綜合內地傳媒報道，2019年懷孕多月的的王暖暖，與當時丈夫俞某冬在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，其丈夫為侵吞她的巨額財產而將她推下懸崖。事後她雖成功獲救，但由於身體多處嚴重骨折，胎兒最終亦不保，醫生當時更認為她可能終生癱瘓及無法生育。而其狠心的丈夫遭泰國警方逮捕後，因蓄意殺人騙保，已被當地法院判處有期徒刑33年4個月。

點擊圖片放大
+4
+3

王暖暖事後開設抖音平台，將經歷放上網，並鼓勵女性要好好愛自己，6月1日，她在抖音上載出祈福影片，宣布自己再次懷孕。不過至於嬰兒父親的身份，她則始終沒有公布。王暖暖於9月17日更在社交平台發文報喜指，這年中秋「再次擁抱了奇蹟」，不但已順利誕子，而且「母子平安」。

點擊圖片放大
+5
+4

相關文章:

《消失的她》原型丨孕婦遊泰遭狠夫推落懸崖 大難不死被判癱瘓不育 5年後擁抱奇蹟誕子

消失的她丨為騙1200萬保險金 狠夫推妻落海CCTV全程直擊

荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折    憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【食物中毒】45歲牙醫涉在奶昔加入砒霜　毒殺妻子遺6名兒女
18:44 2023/03/23
【食物中毒】45歲牙醫涉在奶昔加入砒霜　毒殺妻子遺6名兒女
【離譜冤案】男子涉嫌殺妻判監18個月　6年後驚見妻子仍在生兼改嫁
13:42 2022/12/15
【離譜冤案】男子涉嫌殺妻判監18個月　6年後驚見妻子仍在生兼改嫁
【丈夫殺妻】狠心丈夫為騙195萬保險金　眼藥水下毒慢性殺妻
11:19 2019/12/24
【丈夫殺妻】狠心丈夫為騙195萬保險金　眼藥水下毒慢性殺妻

你可能感興趣

【食物中毒】45歲牙醫涉在奶昔加入砒霜　毒殺妻子遺6名兒女
18:44 2023/03/23
【食物中毒】45歲牙醫涉在奶昔加入砒霜　毒殺妻子遺6名兒女
【離譜冤案】男子涉嫌殺妻判監18個月　6年後驚見妻子仍在生兼改嫁
13:42 2022/12/15
【離譜冤案】男子涉嫌殺妻判監18個月　6年後驚見妻子仍在生兼改嫁
【丈夫殺妻】狠心丈夫為騙195萬保險金　眼藥水下毒慢性殺妻
11:19 2019/12/24
【丈夫殺妻】狠心丈夫為騙195萬保險金　眼藥水下毒慢性殺妻
健康問題 抖音 泰國 癱瘓 不育

最高瀏覽

「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運