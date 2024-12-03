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粉嶺高球場覆核案｜粉嶺高球場球會覆核勝訴　李家超：三大問題影響政府後續行動

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發布時間： 55 分鐘前

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粉嶺高球場球會覆核勝訴，李家超指三大問題影響政府後續行動。（彭大偉攝）

周日（12月1日）起深圳居民赴港個人遊恢復「一簽多行」簽注安排，並首度涵蓋非戶籍居民。行政長官李家超今日（3日）出席行會前表示，合資格申請人超過1000萬，衷心感謝中央一直關愛和支持香港，重視和考慮他提出的建議。他又引述餐飲業代表，指生意額較去年及前年增加2成，料為業界引入更多活水。

他指出年底是旅遊消費旺季，恢復深圳「一簽多行」正當其時，本港將舉行大量盛事，包括冬日巡禮及跨年倒數。機場三跑上周啟用，料2035年每年處理1.2億名旅客，是疫前高峰期的1.6倍。

他表示，恢復深圳「一簽多行」和三跑道系統啟用後，旅客人數將由陸路、空路雙管齊下增加，進一步刺激旅遊、零售、餐飲等行業的營業額和收益。我期望業界把握好新機遇，創新求變，加強和展現香港的吸引力，使遊客有良好體驗和印象。

另外，他宣布，在12月12日舉行「行政長官互動交流答問會」，就「教育、科技、人才一體化發展」和「拓展國際網絡，發掘新增長點」兩個議題與議員互動交流，聽取他們的意見及建議，以及回答他們的問題。

至於粉嶺高爾夫球場司法覆核的裁決，李家超指出，政府要處理三個問題，第一是法律問題，即政府就裁決的跟進工作，包括是否上訴；第二是評估粉嶺高爾夫球場建造公屋這個單一項目將受到的影響；第三是審視這項目對整體公屋供應的影響。他稱，雖然初步評估影響不大，但政府要全面考慮這三個問題，詳細分析，才可決定下一步的跟進工作。

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