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HK Express行李｜告別UO行刑架？香港快運推新行李架直變橫防卡住　網民：終於變返正常

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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告別UO行刑架？ 快運推新行李架直變橫防卡住。

【HK Express行李架/親子外遊】香港快運航空（HK Express）今年5年更改行李政策，要求乘客在行李架量度行李尺寸。不少網民發現行李箱雖然尺寸符合要求，但被卡住無法放入。HK Express為改善服務，推出全新行李架，將直向設計改為橫向以防止卡住，有網民稱「以後唔使見到啲人同地勤嘈！」

HK Express行李｜行李架設計惹爭議

HK Express早前調整行李政策，票價類別由「二變四」，依價格低至高分為「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」，要求乘客在辦理登機手續前檢查行李尺寸，若無法通過測試，需額外加購寄艙行李。

不少乘客投訴行李尺寸量度架過於狹窄，且只能以直立的方式放入行李。由於大部分行李箱的設計側面都有固定的小腳架，即使這些行李箱符合香港快運的上機要求，仍然因無法放入量度架而被拒絕登機，搞到滿城風雨，這個量度架甚至被戲稱為「行刑架」。

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HK Express行李｜HK Express：一直聆聽乘客意見　持續改進措施

HK Express地面服務總經理黃柏燊表示，作為一個年輕的品牌，香港快運一直積極聆聽乘客的意見，並根據反饋持續改進服務。經過仔細審視後，推出的全新行李尺寸量度架將放取行李的方式轉為橫向，令乘客在登記程序中體驗更為便捷，能夠更盡情享受旅程的每一部分。新設計可避免因行李箱小腳架或拉手等設計，致無法放入架中，或因行李箱設計被卡住，但手提行李的尺寸及重量限額維持不變。

HK Express行李｜網民反應各異

對於這項新措施，網民旋即於Facebook「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」討論區留言，有網民表示直變橫設計有助減少與地勤人員的爭執，提升登機的順暢度，「以後係咪唔使再見到啲人同地勤嘈交」、「睇落好似放寬咗喎， 咁可以俾多次機會快運嘅」、「反正，計埋行李費加服務水平都是平，咪用UO」、「應該同合符尺寸行李塞唔入佢個行刑架有關，好多人報海關」、「同一個行李尺寸，CX可以放UO放不進去，同一家公司，HKG放得進去KHH放不進去，被GBA臭一波終於肯改了」。

也有網友質疑這樣的改動是否真的能解決問題，並指出行李尺寸不合規的情況依然存在，「以後唔叫行刑架可以叫咩名？」、「估計仍然係行刑架」、「打手啲KOL出哂post，話比規定大咗1cm，有走盞位」。

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