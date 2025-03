勿錯過治療兒童哮喘最佳時機 醫生提醒：小心影響小孩發育

哮喘是一種常見的過敏性疾病,屬於慢性呼吸道炎症,是兒童最常見的慢性疾症之一1。哮喘會導致呼吸道對某些刺激物過度反應,造成氣管收縮、發炎及分泌物增加,令患者出現氣促、咳嗽等症狀1,2。根據研究顯示,兒童哮喘在全球的發病率持續上升,特別是在城市地區 。家長對兒童哮喘疑慮多多,會影響孩子發育?應該如何防治?治療會有副作用嗎?今次請來兒科專科醫生周博裕醫生逐一講解,他指父母不用過分憂心,只要孩子及早接受適切治療,成長過程跟一般孩子無異。

哮喘病因隨時代轉變 城市發病率較高

哮喘是屬於過敏性疾病,發病與遺傳有密切關係1。周醫生指若父母中有一位患有過敏性疾病,如濕疹、鼻敏感或食物過敏,孩子患上哮喘的風險可提升60%。若雙親均有過敏病史,這一風險甚至可增加3倍多4。除了遺傳因素,環境因素亦是誘發哮喘發病之主因之一。城市生活中的空氣污染、工業排放、以及居住環境的衛生狀況,都有機會提高哮喘病發的風險,特別是在城市地區,大眾的飲食習慣也發生了變化,攝取過多加工食品和高熱量食品,增加患上哮喘等敏感性疾病的風險3,5。

▲ 兒科專科醫生周博裕醫生。

常被家長誤以為感冒 大笑後氣促要注意

當孩子接觸到過敏源時,免疫系統會過度反應,釋放出一系列化學物質,導致氣道發炎和收縮2。可是,兒童哮喘的早期症狀常常不易識別,孩子年紀太輕未懂表達清楚,以致許多家長誤以為是感冒症狀。周醫生提醒父母要多加注意兩者分別,「兒童哮喘初期,咳嗽可能伴隨輕微的感冒症狀,如流鼻涕或喉嚨痛,難以辨識。而孩子因上呼吸道感染導致咳嗽,一般會出現發燒、疲倦無力,治療後5至7天內會有明顯改善及痊癒,若咳嗽持續超過一周,在夜間咳嗽加劇,甚至出現呼吸急促、喘鳴聲及胸部緊迫感,另外是運動或大笑、大哭後,出現這些徵狀,有機會患上哮喘6,7,8。」

▲ 兒童哮喘症狀包括連續咳嗽、氣促、喘鳴聲及胸部緊迫感等。

及早診症減低對生活帶來的影響

周醫生指若不及時治療,可能導致持續的肺功能損害,影響孩子的發育成長,更影響心理健康。哮喘令氣道收縮使孩子無法進行劇烈運動,長遠可影響體能發展、學習、情緒及社交8,9。周醫生說:「小朋友因咳嗽請病假,又或是上體育堂不斷咳嗽,這可能影響學習和與同伴的互動,對小朋友的心理健康造成壓力,缺乏運動會影響小朋友發育。」

因此,及早診斷及早治療,對控制兒童哮喘最為關鍵,藥物可以控制及紓緩病情,主要分為氣管舒張劑、吸入性類固醇、口服的非類固醇Leukotriene Modifier(白三烯調節劑)1;當兒童哮喘發作,氣管及氣管壁周圍的肌肉會收窄,使用氣管舒張劑可迅速緩解症狀,幫助收窄的氣管擴張,改善呼吸;若症狀持續發生,則需要服用能減低氣管敏感發炎的藥物,即吸入性類固醇、口服的非類固醇白三烯調節劑,能有效減少氣道的炎症,從根本上控制病情,幫助減少哮喘發作的頻率1。周醫生指白三烯調節劑成分相對溫和,較能被患者接受,可與吸入性類固醇一起使用,互相配合達至最佳治療效果10。他提醒,在給年幼的小孩使用藥物時,需特別謹慎。因為吸入型藥物需要輔助器具幫助年幼的小孩吸入,但孩子往往不配合,這可能影響藥物的效果1,11。

醫學進步 適切用藥可控制病情

不少家長擔心長期使用吸入性類固醇會帶來副作用,特別是在孩子的發育過程中。周醫生指家長不用過分憂慮,現代醫學已將這類藥物視為治療哮喘的第一綫藥物,需要醫生處方,指導使用劑量與方法,有效降低副作用的風險。他提醒家長不要諱疾忌醫,應及早診斷,為小朋友爭取黃金治療時間,只要及早處理,嚴格保持良好生活習慣,病情一般可得到改善及避免復發12。

日常小貼士 有效減低發病

周醫生建議改善生活習慣及環境,有助預防及減低發病率,首先要找出過敏源,常見的過敏源包括塵蟎、花粉、動物毛髮、霉菌等1,13。在香港,塵蟎是引發兒童哮喘的主要過敏源。由於塵蟎難以完全消滅,因此保持居家環境清潔至關重要。建議家長採取以下措施來減少塵蟎的影響14,15:

● 避免掃地,用濕布清潔地面,避免塵埃飛揚。

● 用55度以上的熱水清洗床單和被鋪,每周至少一次。

● 減少孩子接觸毛公仔和植物,避色寵物進入孩子睡房。

● 若無法避色接觸毛公仔,可以將小型毛公仔袋好放入冰櫃,大型毛公仔可放在太陽下曬以減少塵蟎。

此資訊僅供一般教育和參考用途。請務必諮詢您的醫療專業人員以獲取醫療建議。

(資料由周博裕醫生提供)

