勿錯過治療兒童哮喘最佳時機 醫生提醒：小心影響小孩發育

哮喘是一種常見的過敏性疾病，屬於慢性呼吸道炎症，是兒童最常見的慢性疾症之一1。哮喘會導致呼吸道對某些刺激物過度反應，造成氣管收縮、發炎及分泌物增加，令患者出現氣促、咳嗽等症狀1,2。根據研究顯示，兒童哮喘在全球的發病率持續上升，特別是在城市地區 。家長對兒童哮喘疑慮多多，會影響孩子發育？應該如何防治？治療會有副作用嗎？今次請來兒科專科醫生周博裕醫生逐一講解，他指父母不用過分憂心，只要孩子及早接受適切治療，成長過程跟一般孩子無異。

哮喘病因隨時代轉變 城市發病率較高

哮喘是屬於過敏性疾病，發病與遺傳有密切關係1。周醫生指若父母中有一位患有過敏性疾病，如濕疹、鼻敏感或食物過敏，孩子患上哮喘的風險可提升60%。若雙親均有過敏病史，這一風險甚至可增加3倍多4。除了遺傳因素，環境因素亦是誘發哮喘發病之主因之一。城市生活中的空氣污染、工業排放、以及居住環境的衛生狀況，都有機會提高哮喘病發的風險，特別是在城市地區，大眾的飲食習慣也發生了變化，攝取過多加工食品和高熱量食品，增加患上哮喘等敏感性疾病的風險3,5。

▲ 兒科專科醫生周博裕醫生。

常被家長誤以為感冒 大笑後氣促要注意

當孩子接觸到過敏源時，免疫系統會過度反應，釋放出一系列化學物質，導致氣道發炎和收縮2。可是，兒童哮喘的早期症狀常常不易識別，孩子年紀太輕未懂表達清楚，以致許多家長誤以為是感冒症狀。周醫生提醒父母要多加注意兩者分別，「兒童哮喘初期，咳嗽可能伴隨輕微的感冒症狀，如流鼻涕或喉嚨痛，難以辨識。而孩子因上呼吸道感染導致咳嗽，一般會出現發燒、疲倦無力，治療後5至7天內會有明顯改善及痊癒，若咳嗽持續超過一周，在夜間咳嗽加劇，甚至出現呼吸急促、喘鳴聲及胸部緊迫感，另外是運動或大笑、大哭後，出現這些徵狀，有機會患上哮喘6,7,8。」

▲ 兒童哮喘症狀包括連續咳嗽、氣促、喘鳴聲及胸部緊迫感等。

及早診症減低對生活帶來的影響

周醫生指若不及時治療，可能導致持續的肺功能損害，影響孩子的發育成長，更影響心理健康。哮喘令氣道收縮使孩子無法進行劇烈運動，長遠可影響體能發展、學習、情緒及社交8,9。周醫生說：「小朋友因咳嗽請病假，又或是上體育堂不斷咳嗽，這可能影響學習和與同伴的互動，對小朋友的心理健康造成壓力，缺乏運動會影響小朋友發育。」

因此，及早診斷及早治療，對控制兒童哮喘最為關鍵，藥物可以控制及紓緩病情，主要分為氣管舒張劑、吸入性類固醇、口服的非類固醇Leukotriene Modifier（白三烯調節劑）1；當兒童哮喘發作，氣管及氣管壁周圍的肌肉會收窄，使用氣管舒張劑可迅速緩解症狀，幫助收窄的氣管擴張，改善呼吸；若症狀持續發生，則需要服用能減低氣管敏感發炎的藥物，即吸入性類固醇、口服的非類固醇白三烯調節劑，能有效減少氣道的炎症，從根本上控制病情，幫助減少哮喘發作的頻率1。周醫生指白三烯調節劑成分相對溫和，較能被患者接受，可與吸入性類固醇一起使用，互相配合達至最佳治療效果10。他提醒，在給年幼的小孩使用藥物時，需特別謹慎。因為吸入型藥物需要輔助器具幫助年幼的小孩吸入，但孩子往往不配合，這可能影響藥物的效果1,11。

醫學進步 適切用藥可控制病情

不少家長擔心長期使用吸入性類固醇會帶來副作用，特別是在孩子的發育過程中。周醫生指家長不用過分憂慮，現代醫學已將這類藥物視為治療哮喘的第一綫藥物，需要醫生處方，指導使用劑量與方法，有效降低副作用的風險。他提醒家長不要諱疾忌醫，應及早診斷，為小朋友爭取黃金治療時間，只要及早處理，嚴格保持良好生活習慣，病情一般可得到改善及避免復發12。

日常小貼士 有效減低發病

周醫生建議改善生活習慣及環境，有助預防及減低發病率，首先要找出過敏源，常見的過敏源包括塵蟎、花粉、動物毛髮、霉菌等1,13。在香港，塵蟎是引發兒童哮喘的主要過敏源。由於塵蟎難以完全消滅，因此保持居家環境清潔至關重要。建議家長採取以下措施來減少塵蟎的影響14,15：

● 避免掃地，用濕布清潔地面，避免塵埃飛揚。

● 用55度以上的熱水清洗床單和被鋪，每周至少一次。

● 減少孩子接觸毛公仔和植物，避色寵物進入孩子睡房。

● 若無法避色接觸毛公仔，可以將小型毛公仔袋好放入冰櫃，大型毛公仔可放在太陽下曬以減少塵蟎。

此資訊僅供一般教育和參考用途。請務必諮詢您的醫療專業人員以獲取醫療建議。

（資料由周博裕醫生提供）

HK-SNG-110019 Nov/2024

參考文獻：