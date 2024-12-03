糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效

▲ 41歲女患糖尿病 靠2招成功降血糖 飯後即做1事超見效

【糖尿病／血糖／超慢跑／減肥】健康生活除了飲食管控之外，養成良好的運動習慣都很重要。台灣一名41歲女病人患糖尿病而開始飲食管控，醫生推薦她飯後做這件事，4個月後成功控糖和減走逾30磅！

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台灣家醫科醫生李唐越在《早安健康》YouTube頻道中分享病例，一名41歲女病人在體檢中發現患糖尿病，空腹血糖值為127mg/dL（正常值低於100mg/dL），且糖化血色素高達9.2%（正常值在4%至5.6%），代表一天平均血糖都在200mg/dL以上，餐後血糖估計可高達300mg/dL以上。女病人不但需要服用2種降血糖藥，體重85公斤（約187磅）亦被醫生告知要減肥。

糖尿病｜飲食配合運動 飯後即做20分鐘

李唐越隨後為女病人訂立長期治療方案，首先把藥物減量，找到比較適合她的藥物種類。第二，為病人制定飲食規劃，如調整餐盤內容及進食順序。女病人遵從醫囑調整飲食，第1周的血糖還是稍微高一點。到了第2周初，她血糖就開始有明顯變化。

女病人表示，一日三餐當中按照飲食規劃，再加上餐後做大概20分鐘左右的超慢跑，血糖可從300mg/dL以上，逐漸降到200mg/dL左右，後來甚至控制在100mg/dL以下。上述的轉變對於控制血糖非常有效，女病人亦喜出望外。

糖尿病｜病人控糖+減肥成功 實證飯後超慢跑奏效

約4個月後病人再次覆診，經檢查後發現她的糖化血色素就從9.2%下降至7.5%，體重從85公斤（約187.4磅）減至71公斤（約156.5磅），一共減走14公斤（約30.8磅）。女病人最後結束療程時，糖化血色素是5.9%，血糖水平回落接近正常值，意味她的糖尿病暫時獲得緩解，過程中沒有增加藥物，反而是把藥物減少。

李唐越解釋，超慢跑可以幫助穩定血糖，對糖尿病病人尤為有效。一般進食之後血糖會逐漸上升，大部分的人在1.5小時到2小時左右達到高峰。而糖尿病患者應盡量在血糖上升至高峰前，防止讓胰島素急升，從而穩定血糖、減少波動。因此，李唐越建議， 糖尿病病人可以在每次用餐完畢後，稍微休息5至10分鐘，在胃沒有很脹或不舒服的情況下，隨即進行超慢跑，對於穩定血糖效果最為顯著； 切忌等到飯後1至2小時後再去做，否則效果會大打折扣。

若高血壓者亦要進行超慢跑，李唐越提醒，跑一次至少 要40分鐘以上，60分鐘為佳 ， 每周理想超慢跑頻率為5次左右（300分鐘/周） 。有過往醫學研究證實，進行一個比較長時間的有氧運動，對於控制血壓的效果較理想。

超慢跑|４大技巧避免膝蓋或關節勞損

台灣體適能教練徐棟英《初日診所》YouTube頻道上分享超慢跑的好處，提醒超慢跑有４個原則：不痠、不痛、不硬、不喘。另外做運動可跟著音樂節拍，每分鐘大概180 bpm，跑步期間亦有4個技巧要注意，包括正確姿勢避免膝蓋或關節勞損：

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糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球曾指出，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些感染誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

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糖尿病｜糖尿病8大症狀

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