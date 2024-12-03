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張氏一家｜張致恒做炒散外判工養家　Steven街頭從事「駁線」工作獲網民讚認真

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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張致恒（Steven）近日被發現在街頭從事駁線工作，努力「炒散」望養活一家。

【張致恒/雯雯】曾被冠「世紀渣男」惡名的張致恒（Steven）近年努力「炒散」望養活一家五口，做回一位有承擔的男人，日前張致恒被拍到轉為做外判工人，於街頭從事駁線工作。

近日有網友於小紅書PO出照片，只見張致恒身穿橙色工作服站於街頭，跟其他工友於路邊進行駁線工作，張致恒更十分專注認真，連有人拍照也不知道，帖主也留言讚賞：「張致恒是真男人」，有指外判工人的日薪為800港元。

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張致恒一家｜網民：畀條生路佢行下

見張致恒洗心革面工作養家，網民紛紛留言支持：「真係浪子回頭嘅畀條生路佢行下」、「他真心工作，就不要打擾他吧」和「加油！努力d揾錢養大d仔仔」，不時於社交網分享工作日常的張致恒更獲封為「散工KOL」。

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張致恒一家｜形象差被僱主嫌棄

去年張致恒接受有線訪問談及生活狀況，他承認因出軌令形象破產，自揭某次去街市買餸時遭檔主直斥「渣男」，於街上曾被途人大駡：「想把你丟到垃圾桶！」

張致恒表示見工時，有僱主睇過其身分證後，即表示不會聘用，另外，亦有老闆以「影響公司形象」為由解僱他。

張致恒跟妻兒共一家六口。（取自instagram）

張致恒一家｜疑似渠務署做雜工

不過張致恒未有放棄，除考獲地盤平安卡做地盤工，更疑似做事「渠王」的工作，事緣今年10月尾，張致恒在社交網分享新工作，當中他寫道：「『洗筒第一站』、『第二站筆架山道』、『第三站彩虹邨』、『第四站牛池灣』以及『尾站樂富收工』，被指於渠務署做外判雜工。

雖然張致恒努力「炒散」賺錢，惟老婆區燕雯無間斷於社交網呻財困，日前雯雯於IG限時動態透露被追債：「拜託，唔好追我，我宜家真係冇，食飯都成問題」、「奶粉都唔掂，遲啲先追我，可以嗎」。

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