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鍾嘉欣演唱會丨鍾嘉欣佛山開騷父母現身撐場　Linda爆細女聲靚有望繼承衣砵

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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鍾嘉欣在佛山舉行一連三場的「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」。

【鍾嘉欣 / 演唱會 / 佛山】一連三場的「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」佛山站，前晚在嶺南明珠體育館圓滿落幕，鍾嘉欣（Linda）繼早前在廣州開騷後，相隔3個月再舉行個唱，反應依然熱爆，3場均座無虛席，Linda更罕有獲父母及孺囡Anika由溫哥華到佛山捧場，難怪Linda指佛山站演唱會，對她來說別具意義。

「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」佛山站，雖然跟之前廣州站一樣，Linda以經典金曲《一顆不變的心》為演唱會揭開序幕。

不過個唱流程、舞台設計、服裝及燈光效果卻截然不同，鍾嘉欣說：「有咗上次經驗，今次心態有啲唔同，亦都變得輕鬆咗，今次重點反而係點樣令個演唱會進步，睇番之前嘅片段、觀眾嘅反應，從而去調節，希望每場演出都畀到觀眾新鮮感，令觀眾覺得值得嚟睇，亦因為每場嘅變化，令自己有一份刺激感。」

鍾嘉欣廣州開個唱好姊妹拉隊撐場　Linda重演婚禮扔花球：分享番呢個重要時刻

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鍾嘉欣演唱會丨月亮解相思

Linda指，佛山站演出除保留「扔花球」，還加插「民選」歌曲環節，Linda表示：「扔花球環節，我同樣會親手寫上一個特別Message放喺花球，但今次我最難忘係民選歌曲環節，事先畀網民揀選喜歡嘅歌曲，然後我再去唱。」

她續稱：「仲有一個環節，係觀眾一齊唱《月亮代表我的心》，令我好感動，因為我而家住得比較遠，但仍然可以心連心，保持着呢種關係係好難得，當望見月亮時，不論身在何地，仍然好似連繫住咁，而呢首歌，亦係劇集《護花危情》一首好重要嘅歌，好代表到我嘅愛。」

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鍾嘉欣演唱會丨細女潛質高

猶記得廣州站個唱，一班好姊妹及好友到場，令Linda大感驚訝，而今次佛山站亦有「重量級」觀眾撐場，Linda說：「係我好重要嘅人嚟睇我演唱會，佢哋係我阿爸阿媽同埋細囡，其實我入行咁耐，阿爸阿媽好少機會睇我演出，阿爸直頭係未睇過，好開心佢哋終於可以睇到，親身見證佢哋個女努力嘅表現。因為我大囡同個仔都要返學，所以淨係細囡嚟，佢都係第一次睇我演出，佢嘅反應好興奮，雖然佢戴住耳塞，但都睇到又跳又唱。」Linda還感謝梅小青及劉家豪撐場。

Linda續說，獻唱《做你的晨曦》時，被觀眾席上的媽媽感動到喊，她表示：「呢首歌係講我對女兒嘅愛，因為今次媽媽在場，唱呢首歌時會憶起好多媽媽湊我嘅回憶，令我忍唔住喊，冇諗過自己會喊，好感動，所以每次望到觀眾席上嘅爸爸媽媽同個囡，我都要避開視線。」

提到孺囡Anika，Linda表示三名子女當中，她覺得Anika最有機會繼承其表演的「衣砵」：「佢雖然最細個只有兩歲，但性格比較外向，把聲好大聲又清脆，唱歌應該會幾好聽，而且佢一聽到音樂及拍子聲就會跳舞，好有節拍感。」

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鍾嘉欣演唱會丨一家香港過聖誕

個唱後，Linda透露將一家五口來港過聖誕節，對此一家心情十分興奮，她說：「老公疫情後都返過香港，佢好期待，因為佢有好多親戚喺香港。」

她更表示：「其實三人小朋友都嚟過香港，佢哋好鍾意香港呢個地方，覺得香港好方便、好多姿多彩，就算行街買衫嘅款式都畀加拿大多，每次返嚟香港，佢哋都會學到好多廣東話，我都想帶佢哋返嚟多啲。」

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