公路女子｜大角咀快速公路驚現女子曬果皮　網民笑稱：阿姐係度收集太陽能

▲ 快速公路驚現女子曬果皮，網民笑稱阿姐收集太陽能。

快速公路最低限速為每小時70公里，若有途人誤入十分危險。

近日，有車主在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指其駕車駛過西九龍快速公路時，一女子於分岔路口中間曬果皮，兩邊車道均有車輛快速駛過，十分危險。

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公路女子｜女子於兩車道間晾曬果皮

據影片可見，事發路段為大角咀麗翔道上方的西九龍快速公路，一名頭戴粉色遮陽帽的女子於「油麻地方向」及「旺角方向」兩條分岔車道之間，從攜帶的紙箱中取出果皮，並將其整齊擺放至公路地面上，料是在此晾曬果皮。

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女子擺放果皮期間，片主與另一輛私家車分別從其兩側的車道經過，惟女子並未抬頭留意，而是專心晾曬果皮。

公路女子｜網民批：隨時上路

此事引起熱議，網民認為女子此舉十分危險，批其不珍視生命，「隨時上路」、「陳皮，貴過自己條命」、「用生命曬嘅果皮」、「好多地方都晒到，點解要揀馬路嚟晒」；有人笑言「晒塵皮！」、「阿姐係度收集太陽能」、「呢個位先曬得幹」、「最危險的地方，就是最安全的地方」，亦有人指此亂象頻發，「依家越來越多，我樓下個藍球場就係俾呢啲霸佔晒，我每次見到實X走佢」。

公路女子｜行人進入公路屬違法行為

運輸署對行人進入車道有明確限制，根據《道路交通(快速公路)規例》規定，任何人除非身在汽車之內或之上，否則不得進入、使用快速公路或在其上停留，違者最高可被判罰款1萬元及監禁6個月

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