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AI學校︱道路安全AI繪畫創作比賽愛官小六生勇奪亞軍　愛官校長:讓同學開眼界

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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愛官小六女生善用AI繪畫勇奪亞軍。

愛秩序灣官立小學/AI/人工智能/留心蛋】人工智能（AI）是未來發展的方向，有見及此，道路安全議會早前舉辦以「留心蛋」為主題的AI繪畫比賽慶祝成立51周年。愛秩序灣官立小學（下稱愛官）有8名學生參加，其中1名小六女生鄭相靈榮獲比賽的亞軍，崔家祥校長在12月1日特地出席頒獎禮鼓勵，大讚學生:「叻女!」

崔校長很喜歡與學生彈住結他JAM歌。（TOPick記者攝）

為培養年輕人道路安全意識，道路安全議會早前舉辦「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」，希望透過科技與藝術的結合，以多元化的方式宣揚道路安全的訊息。小四至小六的參賽者可利用AI圖像生成軟件，以「好心態出行，專心、留心、唔分心」及「留心勿搗蛋」為主題創作，並加入吉祥物「留心蛋Mr. Safegg」，傳達駕駛者、行人和乘客等，在道路上應保持良好的出行態度及習慣。

愛秩序灣官立小學︱致力發展展STEAM及AI

位於筲箕灣的愛官一向致力發展STEAM及AI，學校設有STEAM教室讓同學了解和學習STEAM，為了鼓勵同學多嘗試、多參與，愛官積極參與「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」。

愛秩序灣官立小學︱校長:繪畫不一定要擁有藝術天份

崔校長指，原來繪畫不一定要擁有藝術天份，只要腦中有構思，就可以用意念來作畫，透過科技將意念呈現在畫紙上。愛官還將AI應用在音樂及學英語的範疇，校長讓同學嘗試用AI作曲，只要腦中有旋律，就能透過AI實現創作人的夢想！崔校長說：

人工智能拉近了學生學習英文及音樂的距離, 讓每個人都體驗到相關的樂趣。

崔校長甚受學生歡迎，校長室門上貼滿學生寫給他的卡和信。（TOPick記者攝）

崔校長坦言今次讓20名學生嘗試用AI繪畫，其中有8張成型，他說:「畫唔到都可以開吓眼界。」得獎的同學在畫中加入單車，提醒單車使用者要注意道路安全，校長指香港早年出現共享單車，但是港島區的單車徑發展並不成熟，很多時踩單車可能要佔用行人路或馬路，所以學生留意到這個重點，並將意念用作AI繪畫中，讓他大感安慰。

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愛秩序灣官立小學︱促進師生關係

在比賽中，當學生遇上困難，就會找老師協助，過程中也促進了師生關係，有學生試過輸入女士駕車的指令，但卻出現了6隻手指，因為AI未必知道人類是五隻手指，在老師的協助下學生與AI溝通，終於排除萬難完成作品!學生們也在過程中獲得滿足感及成功感，無論得獎與否，崔校長強調，最重要是肯嘗試和開眼界！不過崔校長強調運用AI的同時，也要注重「資訊素養」，「分辨資訊真假和尊重知識擁有權，學校要規劃陪住學生使用，正確地使用AI。」

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童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

愛秩序灣官立小學︱提供超過100項課外活動

愛官的STEAM教室展出不少學生的作品，有運用3D技術打印的骷髏人Q版公仔、機械人等，學生可以透過編程讓機械人做出動作，例如跳舞，喜歡天文的學生，愛官也有天文望遠鏡提供，屬於專業級數，讓學生探索星空與未知的宇宙!喜歡音樂的學生，校長有多把珍藏結他，以及爵士鼓可以給學生借用，愛官提供超過100項課外活動，目的就是讓學生最少找到一種興趣，去醉心鑽研，從中找到自我價值！

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