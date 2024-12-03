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升中面試︱九龍華仁書院中一入學簡介會逾千五人到場　校長親述面試貼士

升學教育

撰文： TOPick教育

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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九華在上周六舉行了中一入學簡介會，家長舉機拍攝入學資訊。

九龍華仁書院/升中面試/中一入學/李家超】九龍華仁書院秉承耶穌會的辦學理念，今年剛剛成立一百週年，是一間歷史悠久的天主教男校。九龍華仁書院上周末（11月30日）舉行中一入學簡介會，吸引了超過1500人次登記出席。

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升中面試︱8分鐘內預約名額爆滿

九龍華仁書院約有155個學位，當中50個為自行收生之學位。家長可透過學校網頁下載自行收生報名表格，在明年1月2日至16日交回表格，面試將於2025年3月15日進行。九龍華仁每年收到約700多份自行收生申請，於叩門階段亦有多達200份申請，競爭激烈。至於登記中一收生簡介會的名額，8分鐘內已經爆滿，每一場（總共有兩場）約750人註冊登記。

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升中面試︱九華重視服務精神

九龍華仁書院位於油麻地，每級只設五班，學生能擁有很多機會參與不同類型的課外活動，開拓視野，發掘所長。學生面對繁重課業的同時，亦在不同的課外活動累積經驗，通過反思以達致成長。此外，校長亦強調除了發展個人能力，亦要培養學生服務他人的精神，為社會作貢獻， 成就真正的全人發展。學校每日在課堂安排了10分鐘意識省察(靜思)，讓學生培養感恩的心和時常反省的習慣。

升中面試︱九華:優才計劃與本地生獲同等機會

中一收生日簡介會在學校禮堂舉行，設有學生分享校園點滴環節，有中一生和剛剛畢業的中六學生分享豐富的校園生活。同時亦有STEM同學分享國際比賽的經驗，最後以弦樂四重奏的音樂表演結束。優才計劃與本地學生獲同等機會，面試以英語進行。

升中面試︱校長:課外活動只接受填寫10項

校長周子詩早前接受TOPick專訪，分享面試貼士。

校長周子詩早前接受TOPick訪問時，親述中一面試貼士，她表示九華面試將由2位老師以英語進行，不設小組面試。面試問題廣泛涵蓋學術、社會時事、日常生活經驗，著重同學答題時的分析能力及有沒有留意周遭事物，也會觀察同學的表達能力及思維方式。周校長指申請表中，只接受填寫10項課外活動資料，並不是愈多愈好，最終目的是看同學是否多元化發展，除了讀書以外，在別的方面能否有能力理解生活。

升中面試︱九龍華仁收生評分標準

據學校網頁資料，中一入學申請評分方法，總分為200分，天主教徒可獲加5分、父親為校友加10分、申請人之兄長在本校就讀加10分；這部分最高得分是25分。

申請人需附上小四至小六成績表副本，當中的英語能力佔15分、中文能力佔15分、數學能力佔10分及操行佔10分，最高得分為50分。課外活動方面申請人可列舉小四至小六其他方面的成就，如體育運動、朗誦演說、表現藝術、服務等（由最具重要性排列），最多可填寫10項，最高得分為20分。RANK ORDER 成績次第 （Maximum Points 最高得分：55）

而面試表現最高得分為50分，面試將由兩位教師以英語進行，每位教師最高可給25分，評分準則包含5大方面，原創性及創意、文法及流暢度、詞彙及運用；發音及語調，最後是信心及態度。

九華自行派位網址

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