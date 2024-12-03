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學霸港姐｜馮盈盈向中小學生分享閱讀心得　預告推薦7本好書：為人生帶來更多可能

升學教育

撰文： 李惠儀

發布時間： 13 分鐘前

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馮盈盈好學不倦，還走入校園向中小學生分享讀書心得。

【馮盈盈/學霸港姐/香港小姐/香港大學】港姐冠軍馮盈盈近年脫胎換骨，由初出道嘈耳的小女生蛻變成好學不倦的學霸港姐，並於去年在母校香港大學修畢食品市場管理及營銷學碩士課程，盈盈學有所成，日前獲邀到中學跟學生分享閱讀心得，更預告將會拍片推薦7本好書！

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學霸港姐馮盈盈｜港大一級榮譽碩士畢業

前港姐冠軍馮盈盈積極進修自我增值，年前重返校園修讀食品市場管理及營銷學碩士課程，而且以一級榮譽成績畢業，相當厲害。近年盈盈又經常走入校園擔任嘉賓講Talk，向學生傳授各種讀書心得。

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學霸港姐馮盈盈｜閱讀帶來更多人生的可能性

日前盈盈獲仁濟醫院和天威慈善基金的邀請，讓她有機會到仁濟醫院羅陳楚思中學，參加《天威慈善基金鳴謝儀式暨開卷分享會》，並擔任分享嘉賓，她事後於社交平台分享照片，並留言謂：「能夠和羅中及羅小的同學們見面，分享我的閱讀心得，推介一些我喜歡的好書，真的讓我很開心，希望我的分享能啟發大家培養閱讀的好習慣，也讓大家明白讀書的重要性。」

她還分享閱讀的好處：

因為閱讀不僅能豐富我們的視野，還能帶來更多人生的可能性。

此外，盈盈自言看到很多網友留言，好奇想知道她會推介那7本好書，還想了解更多內容和她的心得，所以她將會拍攝一條影片，詳細介紹這些好書和她的推薦理由，並叫網民多多期待。

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學霸港姐馮盈盈｜曾推介過兩本好書

之前盈盈也曾推介過兩本好書，分別是《用功知道》和《3周提升記憶力》，前者寫到學習的主要部份，也是最辛苦最困難之處，並不在於把知識記入腦，而是在於不斷地與人類的健忘做對抗；後者則介紹了一種非常有效的記憶法—心象聯想法，這種方法主要是通過配置和排列技巧，在預先設定好的場所和位置，將需要記住的事物進行分配，這個方法不僅適用於學習，也非常適合用於公開演講、推銷和主持等場合。

延伸閱讀：學霸港姐｜馮盈盈考獲營養學一級榮譽碩士　全靠高效記憶法+聽1種音樂提升專注力

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