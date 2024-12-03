香港運動員｜李卓耀聯乘潮牌SCENE by ICEFIRE推限量T恤 今日登陸朗豪坊見粉絲送簽名小卡

講起今屆巴黎奧運，不得不提初次登上五環殿堂的港隊羽毛球男單黑馬李卓耀。其兇悍進攻、強大的爆發力加上金髮紋身，成為他獨一無二的型格標誌。

年僅28歲的李卓耀雖然於分組賽止步，但他亦毫無怠慢，繼續努力訓練展望下屆奧運。戰後人氣急升的他，最近聯乘潮牌SCENE by ICEFIRE推出「HAVE FAITH IN YOURSELF」系列，除了有限定T恤，更有必收藏的小卡、簽名鑰匙扣，更特設粉絲見面會。

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今日下午4至5時，李卓耀將現身朗豪坊10樓SCENE by ICEFIRE與大家見面。只須購買一件聯名T恤，即可免費獲得李卓耀小卡一張及精美鑰匙扣，更有機會抽中簽名球衣卡。各位李卓耀的粉絲，到時見！

「HAVE FAITH IN YOURSELF」SCENE by ICEFIRE X 李卓耀

日期：12月3日（星期二）

時間：4pm至5pm

地點：旺角朗豪坊10樓SCENE by ICEFIRE

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