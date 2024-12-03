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胰臟癌｜癌王6大先兆勿輕視　醫生：70%胰臟癌患者都有「3症狀」

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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胰臟癌又稱癌王，早期症狀不明顯難診斷，發現時多已末期，存活率低。台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘分享胰臟癌6大先兆勿輕視，60%至70%胰臟癌患者都有出現其中「3大症狀」。

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錢醫生在《早安健康》影片中分享癌王胰臟癌「6大症狀」，他稱，最常見症狀包括全身無力倦怠、體重減輕及食慾不振，該些症狀在工作疲累、心情不佳時也常出現，故很容易被忽視。

錢醫生稱，胰臟癌也會引起腹痛，當腫瘤產生，會出現上腹痛或腹部疼痛；若胰臟癌長在胰臟頭部、較靠近膽管的位置，則會引發阻塞性的黃疸，進而造成皮膚變黃或有茶色尿的現象；還會感到噁心。

他強調，腹痛、黃疸及噁心症狀，在臨床上約佔胰臟癌患者症狀的60到70%，提醒民眾一旦出現上述警訊務必提高警覺。

錢醫生表示，若長期愛吃甜食，胰臟必須不斷釋放胰島素，久而久之就會增加它的負擔，時間一長即容易發生病變，致使胰臟出現癌細胞。因此，患有糖尿病者以及愛吃甜食的人，胰臟會壞得較快，也容易罹癌。

胰臟癌有跡可循？現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

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