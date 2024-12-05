大雪湯水2024｜大雪節氣多吃1種顔色食物　中醫教煲2款湯水健脾補腎【附養生食材推介】

▲ 大雪節氣多吃1種顔色食物，中醫教煲2款湯水健脾補腎。

【大雪/二十四節氣/廿四節氣】本周五（12月6日）是二十四節氣中的「大雪」，天文台預料大雪過後，一股東北季候風抵達華南沿岸，周日最低氣溫或降至16度。

大雪節氣要注意防寒保暖，註冊中醫師梁尹倩（Cinci）曾推介2款大雪湯水，有健脾補腎、紓緩畏冷等功效，同時推介食療助幼童、老人家及抗病力弱人士飲用，以收健脾補腎之效。

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大雪｜冬季進補宜吃1種顔色食物

註冊中醫師梁尹倩表示，來到冬季第三個節氣——大雪，雖然香港不會下雪，但代表天氣開始轉冷，雖說冬季是進補的最佳時機，但進補也要視乎體質，否則適得其反，進補應以補腎及滋陰補陽為主，五行學說中冬屬水，與人體的腎氣相應，對應顏色為黑色，想溫補腎陽的話，可以適量進食黑色具補益腎氣作用的食材，例如黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗、黑木耳、海參、烏雞等。冬天宜早睡晚起，避免清晨的低溫損耗陽氣。

大雪｜3類人注意保暖 飲米水健脾胃

梁醫師提醒要注意保暖，尤其幼童、老人家及抗病力較弱的人，宜每天飲用以紅米、白米煮成的米水健脾胃，配合冬季可加入白鍋炒過的黑豆、黑芝麻，加強補腎效果。脾胃好自然能強身防病。睡前泡個溫水足浴，讓身體暖和有助入眠。

大雪｜中醫推薦2款冬季湯水健脾補腎

以下是梁醫師分享的兩個適合冬季飲用湯水，點擊下圖看食譜做法：

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大雪｜曬太陽補陽氣

夏天大家都很討厭熾熱的太陽，到冬天就覺得溫暖的太陽比較可親，中醫理論認為適當曬太陽是養生方法之一，尤其適合陽虛體質人士，有面色偏白、四肢及身體冰冷、嗜睡、自汗、浮腫、小便量多、大便稀爛或內有未消化食物等症狀等症狀；亦適合怕風吹、經常在冷氣房工作人士，曬太陽除了令身體溫和，亦有助氣血運行。

大雪｜曬太陽小貼士

選擇朝早或傍晚時段，避免中午陽光猛烈時間

「腹為陰、背為陽」曬背能增加陽氣

每次20分鐘至半小時為宜

可適量塗抹防曬霜

關於Cinci Leung

梁尹倩Cinci為香港註冊中醫師及CheckCheckCin創辦人，同時身兼兩孩之母一職。修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士；並撰寫暢銷書籍《飲湯1-3》系列。善於將西方思維與中醫學傳統相互結合，簡化中醫理論，並利用對食材及其相對功效與屬性的認知研發一系列養生產品，讓大眾能輕鬆學會從飲食上調理個人體質，成為自己的醫生。

▲ 註冊中醫師梁尹倩Cinci

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