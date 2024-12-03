結業潮｜板長壽司銅鑼灣最後分店結業　隨創辦人鄭威濤離世走入歷史

▲ 隨著板長壽司創辦人鄭威濤癌逝，板長壽司銅鑼灣最後分店亦結業，步入歷史，

【結業潮/板長壽司/鄭威濤】自板長創辦人鄭威濤離世後，旗下品牌板長壽司先後有7間分店結業，日前有網民發現位於銅鑼灣的最後一間公店亦已結業，不少網民為此感到可惜。

板長壽司結業｜板長壽司最後一間分店結業

日前，有網民於Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」中發文，指板長壽司在銅鑼灣的最後一間分店結業，並慨嘆「最後呢間都執埋」。從照片中可見店舖經已人去樓空，部分位置也圍起欄板。有網民指該舖位將由同一集團旗下的壽司品牌「鮨樂」接手。

板長壽司全盛時期多達27間分店，惟經濟低迷，多間分店陸續結業，至今年初只餘下7間。在過去三個月內，旺角、將軍澳、沙田等亦相繼結業，而日前最後一間銅鑼灣分店也關門結業，板長壽司正式成為歷史。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

板長壽司結業｜中四輟學做廚房仔赴日學師

板長壽司創辦人鄭威濤，發達故事相當傳奇。鄭威濤於7歲時從汕頭來港，後來升讀南區的培英中學，惟讀書成績一般，讀至中四輟學，到銅鑼灣友和日本料理學師，勤快又捱得的性格，讓他一年後火速上位到可握製壽司。

1987年，鄭威濤向媽媽借了2萬元赴日本學藝，由於日本人不接受外來人學壽司，所以只安排鄭威濤負責洗碗、拖地、送貨等。後來轉至高級料理店學藝。不過日本學師嚴謹，鄭威濤曾被師父以毛巾掟面，但仍堅忍下去學習，終打動師父讓他學習壽司的技術。

最新影片推介：

鄭威濤離世｜鄭威濤中四輟學到賺10億發達 借母2萬元赴日當學徒前妻助創業發跡

板長壽司結業｜與前妻合作開設手卷班戟店

1989年鄭威濤回流返港做日語導遊儲錢，1994年與飲食業老闆、前妻李小玲合作開設日式手卷班戟店「Pancake House」，高峰時期一度有9間分店。一年後因班戟熱潮減退，果斷地全線結業，並變賣給一個飲食集團。

板長壽司結業｜離婚再娶女職員 創辦首間「板前壽司」

鄭威濤與李小玲將味千拉麵引進香港，於1996年在銅鑼灣駱克道開設首間味千拉麵。4年後與李小玲離婚，其後鄭威濤跟味千香港職員林盈盈結婚。至2004年，鄭威濤與潘慰、潘嘉聞及味千社長在尖沙咀加連威老道創辦首間「板前壽司」，成為本地著名連鎖壽司店之一。2007年他更進軍東京赤板區開設第一間分店，同時開設高檔壽司店板長壽司，並憑著板前及板長壽司每年賺逾4千萬。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

板長壽司結業｜首位投得「日本一」的香港人

鄭威濤在2008年以43萬元投得有「日本一」之稱的藍鰭吞拿魚，是首位投得「日本一」的香港人，其後連續4年以外國人身份成功以高價投得「日本一」藍鰭吞拿魚，成為香港第一人。之後，鄭威濤亦曾開設串燒店以及「自家烏冬」店，更曾主持TVB拍攝旅遊飲食節目《和味無窮》。

板長壽司結業｜官司纏身年初胰臟癌離世

鄭威濤後來官司纏身，與潘慰、潘嘉聞有商業糾紛，在上訴庭和終審庭，鄭威濤以敗訴收場。2017年，鄭威濤在庭上透露自己確診胰臟癌。今年4月初驚傳離世，終年57歲。

更多結業潮消息：

結業潮｜日本人氣甜品「幸福班戟」 插旗香港6年全線結業

結業潮｜開業44年燉奶佬又執！天水圍店12.17結業 全盛期逾20間執剩2間

結業潮︱老牌龍寶酒家觀塘店12.1結業 通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡

結業潮︱開業僅半年！與Anima Tokyo同一集團 日本美食橫町11.21暫停營業

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】