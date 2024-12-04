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鼻咽癌｜男子單邊鼻塞3個月　揭鼻腔藏惡性腫瘤　醫生：4種症狀要留神【附鼻咽癌5大症狀】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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男子單邊鼻塞3個月，揭鼻腔藏惡性腫瘤患鼻咽癌。

【鼻咽癌／流鼻血／鼻塞／鼻敏感】轉天氣容易鼻敏感，但長期鼻塞流鼻血，恐藏罹癌風險。台灣一名50歲男子長期流鼻血，加上受「單側鼻塞」問題困擾，照內窺鏡檢查驚見惡瘤，終確診鼻咽癌。有台灣醫生警告勿忽視流鼻血，若同時出現4個症狀要立刻求醫。

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台灣耳鼻喉科醫生丁孟昌日前在其Facebook專頁發文分享近日病例，一名50歲男子因為長期「單側鼻塞」來求醫，而且持續有流鼻血的問題，近日轉季更擤出一堆血塊。

丁孟昌指出，「單側鼻塞」在臨床上很常見的，只要是鼻中膈彎曲情況稍微嚴重，大多數都會出現這症狀。但該男病人屬於個別例子，除了鼻塞外，他還有長期流鼻血的問題，近日更擤出一堆血塊，症狀極為不尋常。

男子長期流鼻血，內窺鏡見到鼻腔藏惡性腫瘤。（Facebook截圖）

丁孟昌遂為病人做內窺鏡檢查，在其左側鼻腔發現有明顯腫塊。他指，雖然從肉眼判斷像是一般息肉，但由於出血症狀明顯，他還是進行切片檢查，終證實是鼻腔癌。

鼻咽癌症狀｜同現4大症狀恐罹癌

丁孟昌續指，造成鼻塞的成因與鼻中膈彎曲和下鼻甲肥厚有關。但如果同時出現以下4大症狀，罹癌機率恐大大增加：

  • 出血
  • 嗅覺喪失
  • 視力模糊
  • 頸部淋巴腫大

鼻咽癌症狀｜鼻咽癌3大成因

根據香港癌症基金會及衞生署資料，鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病。這種惡性腫瘤的患者以男性居多，而且較常見於中國南部，特別是廣東人士。鼻咽癌主要受下列三個因素相互影響而形成 ：

  • 家族遺傳：患者兄弟姐妹及近親罹患鼻咽癌的風險比一般人大。
  • 曾受EB（Epstein-Barr)病毒感染：具有某些遺傳基因的人若感染EB病毒（淋巴腺熱的病原），患鼻咽癌的風險會較高。
  • 環境因素及飲食習慣：某些生活和飲食習慣會增加鼻咽癌的風險。 例如，愛吃鹹魚等醃製的食物，或吸煙。

鼻咽癌｜鼻咽癌5大症狀

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鼻咽癌症狀｜鼻咽癌前中後期症狀

香港癌症基金會資料指出，香港由於空氣問題，常見鼻炎、鼻竇炎等呼吸道慢性病。由於症狀與早期的鼻咽癌相似，令鼻咽癌容易被忽略。有人看了幾個月的醫生，還以為是鼻炎。直到頸部的淋巴結發脹，才懷疑是癌。但此時癌症已開始轉移。估計有一半患者此時才初次求醫。若出現早期症狀，應盡快求醫檢查鼻咽。

初期4大症狀：

  • 鼻涕帶血
  • 痰涎帶血
  • 一邊耳脹痛、耳鳴、聽覺減退
  • 頸淋巴結腫大

中後期3大症狀：

  • 頭痛、面部麻木
  • 複視
  • 吞嚥困難、聲音沙啞

由於有很多淋巴管從鼻咽通向頸部，鼻咽癌擴散的第一個症狀可能是頸部的淋巴結腫脹。一發現頸部脹大就求醫，很有希望治癒。等到癌腫脹得太大，甚至擴散至肺、肝臟及骨骼，治癒就比較棘手。

鼻咽癌｜鼻咽癌7大高危因素

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