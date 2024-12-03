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香港經濟｜中上環街道本月推「小街道大聯盟」計劃　邀網紅拍片宣傳區內特色

社會

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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上環摩羅上街。（資料圖片）

本港旅遊業持續復甦，香港中小型企業聯合會與商經局合作，本月將推出「小街道大聯盟」計劃，首個項目將設於市建局中上環「城蹤遊」街道，涵蓋荷李活道及摩羅街等。聯合會會長郭志華指，項目將邀請網紅拍片，介紹街道及商店特色以作推廣；試行一個月後會作出檢討，評估日後會否聯同其他贊助，將項目擴展至全港各區。

郭志華接受傳媒訪問表示，計劃的目標是集合小區商戶，找出區內賣點特色。會方已蒐集商戶及食肆的賣點，將聯同該區街道特色一併拍片宣傳，讓更多旅客透過短片，認識指定街道及商店的特色，再配合商戶提供的優惠，藉此吸引更多旅客光顧，刺激當區生意。他指若試行一個月成效理想，將逐漸擴展至全港18區。

疫後本港北上消費熱潮冒起，本地飲食及零售業受嚴重衝擊。郭志華指出，不少港人認為內地消費物價較低，服務質素較高，減低留港消費意欲；而且疫後不少人改變生活模式，夜生活減少令業界百上加斤。他認為短期內應增加相關業界輸入外勞的速度，以最低工資聘用，才能降低營運成本及提高服務質素。他又指，中小企在客戶服務層面亦人手短缺，期望創科業界以人工智能（AI）研發解決方案，讓中小企以可承受的價錢購入應用。

從事建築及物業管理的郭志華說，疫後政府開支緊絀、經濟前景未明朗，私人企業投資物業及重建項目偏向審慎，目前其公司主要做政府工程，生意較疫情前最高峰減少約一半。他認為，政府可將簡約公屋、北部都會區等項目拆細，讓中小企有機會投標，與大企業一同參與。

勞福局上月公布「2023年人力推算」報告，推算2028年勞動力缺少18萬，並因應AI應用愈趨普及，推算很多行業人力需求已減少1至2成。聯合會近年協助中小企配對AI服務升級轉型。郭舉例遊艇的船罩昔日動用8至10人量度尺寸，建議負責人將遊艇圖則電子化，先以AI初步量度，最後才安排兩三人驗算，而具一定危險性的沙井工作，他建議以機械臂逐步取代。

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