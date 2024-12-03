何依婷懷孕丨何依婷宣布懷孕5個月　孕吐胃脹趁生B前度假享受二人世界

▲ 何依婷宣布懷孕5個月。

【何依婷 / 香港小姐 / 港姐】何依婷（Regina）升呢做媽媽！現年30歲的2017年港姐亞軍何依婷，在今年3月與事物流業的圈外男友在峇里島舉行婚禮，身為TVB力力捧花旦的她，當時表示講婚後以工作為重，「造人」隨緣，並稱「四大長老」也沒有結壓力，想不到在今日突然宣布有喜。

穿粉紅色連身短裙肚凸凸的何依婷，在今日出出席一個商場聖誕活動時，她大方宣布懷孕5個月的喜訊。難掩做準媽咪喜悅的她全程流露甜笑指，BB是她在今年聖誕節及人生最好禮物。

今日活動上，穿上5吋高踭鞋亮相，而且剪綵用鉸剪，不過她說高踭是在安全情況下穿，至於孕婦忌用鉸剪，她表示自己沒此習俗，更稱：「在屋企都會剪下包裹，同埋切下水果。」

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何依婷懷孕丨生B前蘇梅島度假

何依婷並透露，在3個月前拍TVB劇《金式森林》時已懷孕，但當時她未知，是拍攝中途才知有咗。陀B期間常嘔吐及胃脹，同時表示仍會繼續工作。

她更與丈夫趁BB未出世前去蘇梅島度假，盡情享受產前蜜月（babymoon）過二人世界。

活動後，何依婷亦於個人IG發文上載與丈夫合照，相中的她拿住超聲波照片，分享喜悅寫道：

1+1=3 3個人的海島之旅 感恩寶寶的到來 是上天賜給我們最珍貴的禮物 經歷這個神奇的懷孕之旅 期待你成為健健康康、肥肥白白的小寶寶 感謝老公的照顧 讓我自由地做自己喜歡的事情 無論工作或玩樂都無限支持 讓我做個快樂的小孕婦 懷孕後 真的體會到天下間所有媽媽的不容易 祝大家身體健康～妳們辛苦了！ 希望我們的寶寶都快高長大平平安 #momtobe #worthit #babymoon

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