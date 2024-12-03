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食用安全︱洗碗百潔布污糟過馬桶　英國魔術廚房清潔布「E-cloth」只用清水即去油污滅除99%細菌

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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每個家庭廚房中都會備有「百潔布」用作每日洗碗清潔。但有健康專家發現，一般百潔布因長期潮濕，加上容易積聚清潔劑及食物殘渣，隨時比馬桶還髒，成為細菌滋生溫床之餘，更會導致疾病和腸道問題。

據德國富特旺根大學研究團隊發表的報告，「百潔布」中含有多達362種細菌。而一塊1平方厘米的百潔布就含有540億個細菌細胞。同時，團隊分析14種不同海綿的DNA樣本後，發現其中5種屬於第二級危險群的常見致病細菌。

英國魔術廚房清潔布「E-cloth」清潔效果徹底

為避免「百潔布」成為家中最大的活性細菌儲存庫，建議選用由微纖維製成的英國魔術廚房清潔布「E-cloth」。所有「E-cloth」產品均採用堅韌且極其耐用的微纖維製成，其纖維細度比棉質細1,000 倍。這種獨特的纖維設計能提供高效的清潔效相。經法國實力可實驗室的研究證實，「E-cloth」只需使用清水，就能從硬質表面上去除超過99%的細菌，包括大腸桿菌和李斯特菌，還不會留下任何化學殘留物，非常適合過敏症患者。被清除的污漬及細菌會鎖定在纖維之間，直到用水沖洗或清洗「E-cloth」為止。

同時，每款「E-cloth」魔術布均有獨特用途，並以不同顏色清楚分類，因應不同環境及物質更有效除污、除油及除菌，達至最佳效用。與傳統的棉布和化學清潔劑當比，「E-cloth」的清潔速度更快、成本更低、安全性更高，且清潔效相更徹底。

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照顧家庭不同環境需要

「E-cloth」獲得了多家具領導地位的廚房、浴室和家電品牌的認可，如美諾(Miele)、德地氏(De Dietrich)、博世(Bosch)、西門子(Siemens)、伊萊克斯(Electrolux Zanussi)等，並且受到了健康與環保組織的認同，包括英國過敏協會(Allergy UK)和家政權威機構 Good Housekeeping Institute。

「E-cloth」產品系列涵蓋家居清潔、地板清潔、潔膚、寵物護理，以及鏡片和屏幕清潔等多種用途，滿足各類清潔需求。零售價由HK$35起，讓消費者以實惠價格享受高效環保的清潔體驗，獲得更安全的家居和更好的環境保護。

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