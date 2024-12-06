  • 23°C
香港時間：2024126日 (五) 15:04

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最萌身高丨內地男相睇5年食白果　偶遇23歲俄羅斯美少女1原因成功娶得美人歸

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

【相親／相睇／結婚】身高不是問題！內地一名32歲男子因身高只有1.58米，相睇5年全部「食白果」收場，直到因工作關係認識到只有20多歲，身高1.76米的白俄美女模特兒娜美，竟收成正果，抱得美人歸。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病 血糖過低頭暈釀車禍 醫生教2大控病關鍵

根據內地傳媒報道，現年32歲的新郎「田軍」與23歲新娘「娜美」身高儘管相差近20厘米，但卻無阻2人互相欣賞，結婚共組家庭的決心。倆口於11月30日更受新郎家鄉湖南省長沙市政府的邀請，參加當地一場盛大的中式婚禮。當天他們以一身中式婚嫁造型出場行禮，一高一矮的配搭更令畫面相映成趣，當地媒體更形容他們為「最萌身高差夫妻」。

點擊圖片放大
+6
+5

田軍表示，能娶到太太，令他非常開心及自豪，更坦言過去曾多次相睇，卻均是失敗收場:

本來我是找不到女朋友的，我爸媽就天天逼我去相睇，相睇了5年都無果。

對於不少人均好奇他如何可以抱得美人歸? 田軍過去就曾在自己的社交帳號，自揭自己因工作關係，認識到當時只有20歲的模特兒太太。起初二人只是朋友，但通過多次接觸及陪伴，令女方了解到自己的為人，二人便很自然走到一起，最終成功脫單，他揚言自己的字典裡沒有放棄。

我當時就覺得，我可以找到自己的真愛，然後我老婆就出現了。

點擊圖片放大
+13
+12

相關文章:

【鶼鰈情深】恩愛夫婦結婚攜手79年 同慶百歲生辰後一天內相繼離世

罕見病｜夫妻恩愛5年仍不育 求醫揭丈夫患罕見病染色體為女性

【老妻少夫】58歲寡婦甜嫁26歲小鮮肉 為變年輕整容成30歲少婦恩愛廿載

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【看得見的幸福】溫室小花堅定戀上視障鋼琴家　結婚2年恩愛如初：他照顧我更多
12:58 2019/09/04
【看得見的幸福】溫室小花堅定戀上視障鋼琴家　結婚2年恩愛如初：他照顧我更多
【長相廝守】美國恩愛68年夫婦相隔33小時病逝　妻臨終前輕吻癌夫：我愛你
11:17 2019/12/05
【長相廝守】美國恩愛68年夫婦相隔33小時病逝　妻臨終前輕吻癌夫：我愛你
【形影不離】結婚70年相愛一生同入寧養院　90歲恩愛夫婦相隔20分鐘離世
11:09 2019/12/18
【形影不離】結婚70年相愛一生同入寧養院　90歲恩愛夫婦相隔20分鐘離世

你可能感興趣

【看得見的幸福】溫室小花堅定戀上視障鋼琴家　結婚2年恩愛如初：他照顧我更多
12:58 2019/09/04
【看得見的幸福】溫室小花堅定戀上視障鋼琴家　結婚2年恩愛如初：他照顧我更多
【長相廝守】美國恩愛68年夫婦相隔33小時病逝　妻臨終前輕吻癌夫：我愛你
11:17 2019/12/05
【長相廝守】美國恩愛68年夫婦相隔33小時病逝　妻臨終前輕吻癌夫：我愛你
【形影不離】結婚70年相愛一生同入寧養院　90歲恩愛夫婦相隔20分鐘離世
11:09 2019/12/18
【形影不離】結婚70年相愛一生同入寧養院　90歲恩愛夫婦相隔20分鐘離世
健康問題 模特兒 湖南省 長沙

最高瀏覽

「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運