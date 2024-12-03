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天價泊車費｜車場出通告尋未交款車主　 欠泊車費最高3年逾xxx萬元

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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車場出通告尋未交款車主，欠泊車費最高3年逾XXX萬元，網民：買樓好過啦！

於停車場停泊車輛，按時繳付泊車費無可厚非。近日，有人在Facebook上傳圖片，指有停車場管理公司發布「最後通告」，要求22位仍將車輛停泊至車場但未付清泊車費的車主繳交欠款。

而且其中一輛私家車停泊時間逾3年，累計欠款更超過125萬，網民對此表示驚訝：買樓好過啦！

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天價泊車費｜車場出通告尋未交款車主

據圖片可見，該通告為「最後通告」，於昨日（2日）由一間停車場管理公司發布，公告表示「本公司現謹要求下列車輛之登記車主繳付應付截至2024年11月30日之泊車費及其他費用，除非閣下於本通告發出日期7天內全數繳付相關之應付泊車費及其它費用，並同時將車輛移離下列停車場，否則該車輛將會被拖往指定的車輛扣留中心及徵收每天320元正之存放費用。此外，本公司將出售下列車輛而不做另行通知」。

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天價泊車費｜停泊3年欠泊車費逾$125萬

其中，停泊時間最久的是一輛BMW（寶馬）車，於3年前（2021年4月26日）停泊於「紅勘站停車場」，要求償還泊車欠款共計725,100元；欠款數額最高的車輛則是2021年10月10日起停泊於「皇室堡停車場」的VOLKSWAGEN（福士）車，欠款共計1,256,160元，據網絡查詢到的該停車場收費價格，欠款費用應是按每小時價格計算。

其餘待還款車輛分別停於翡翠廣場停車場、紅磡站停車場、建新中心停車場、觀點中心停車場、香港站停車場、高速鐵路停車場及青衣站停車場，停泊時長在4個月至3年不等，欠款金額約8.3萬至67.2萬左右。

天價泊車費｜網民猜測長期停泊原因

此事引起網民熱議，紛紛猜測車輛長期停泊卻未及時繳費原因，可能是車主已移民或離世，「唔係移民就死咗」、「通常呢啲都係車主離世了」、「都可能移民棄車」，亦有人認為，面對如此高昂的欠款，車主不會贖回車輛，「送都唔要」、「買樓好過啦」、「泊咗3年，計落1日要成千蚊」、「根本架車人哋都唔要啦，都資不抵債，根本呢個停車場嘅行政都有啲問題，架車點會畀佢擺3、5年㗎，一過半年或者以上已經要採取行動啦，行政混亂」。

待繳費的22輛車中，有11輛車開始停泊日期為今年6月1日，有網民解釋稱「因為全部機鐵停車場，6月1日外判俾帝豪，港鐵完全唔識管理停車場，長期監管不力，導致俾人投機，呢啲車已經泊咗喺機鐵站好耐，佢哋一張月票兩架車用，長期換車，大模廝樣，而家佢哋就大鑊啦！」。

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