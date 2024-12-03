HKTVmall優惠｜HKTVmall聖誕狂賞7大優惠　過萬款產品低至4折名牌行李箱劈至$699

▲ HKTVmall聖誕狂賞7大優惠，過萬款產品低至4 折買滿$500即減$40。

【HKTVmall/聖誕大減價】臨近聖誕節，不少商店推出減價優惠吸引顧客消費。HKTVmall特別舉行聖誕狂賞7大優惠，從過萬款食品和日用品劈價低至4折，到每日限量的秒殺產品，還有Estée Lauder護膚品換購優惠，讓你在節日季節輕鬆購物，盡享折扣優惠！

HKTVmall優惠｜1. 日用品、食品飲品低至4折

HKTVmall 推出聖誕震撼優惠，多款日用品、食品飲品低至4折，優惠分兩期推出，第一期12月4至6日，第二期12月7至10， 包括原箱可口可樂（330毫升 x 8罐 x 3排）$68（原價 $99）、維達卷紙原箱27卷 $50（原價: $82）、李錦記舊庄3支套裝$49（原價 $85.5）、金鳳泰國米$200（原價 $299）、 Ariel 日本4D抗菌洗衣膠囊$82.5 （原價$138.5），加入HKTVplus+ 指定貨品額外95折。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

HKTVmall優惠｜2. 6小時限量開搶

由12月6日至12月31日，一連26日52款產品，每日12時及下午6時限量開搶，貨品包括︰周生生 HELLO KITTY 999.9 黃金金片$550（原價 $650）、American Tourister 行李箱25吋$699 （原價$2,380）、Ashley 特選紐西蘭法式羊架一包2排 （900克以上）$247（原價$388）、Sabon 聖誕限量版身體磨砂套裝 $299（原價$525）、特福易潔炒鍋 (28厘米)$189（原價$388）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKTVmall優惠｜3. 半價換購Estée Lauder

12月4日起，只要於全場買滿$800，即可換購以下名貴護膚產品，齊齊扮靚過聖誕！Estée Lauder 小棕瓶 (15毫升)$199（原價$570）、Estée Lauder 第７代特潤小棕瓶（100毫升）$499（原價$1,100）。

最新影片︰

HKTVmall優惠｜4. 每日一店低至半價

由12月3日至12月31日，29間星級品牌或商戶參與每日一店優惠，輪流激減低至半價！包括多間知名品牌：Adidas、Lego、Casablanca、Starbucks、Tempo、SKECHERS、德國孖人牌 +STAUB、億世家、FILA，每日精選一間店舖提供全店折扣及精選產品優惠，作震撼性減價，部分店舖更享跨店優惠額外折上折！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKTVmall優惠｜5. 買滿$500即減$50！

由12月3日至12月31日，過百間店舖攜手聯減，限時買滿$500即減$50！多個知名品牌參與，包括：Marshall、Benefit、南北行、Jurlique、健力氏、Huggies、Innisfree、Kotex等等，由護膚品、精選食材、保健產品均應有盡有，等客人輕鬆購買心頭好！

HKTVmall優惠｜6 .送$80Mall Dollar回贈

HKTVmall大派$80！$80！$80！由即日起至12月10日，每日早上10點開始大派Mall Dollar！顧客於HKTVmall 購物單一消費滿淨價$1,000*，輸入優惠碼「80HKTVMD」，即送$80 Mall Dollar 回贈，於HKTVmall 購物當現金使用，相當於全單92折！各位會員不用等逢星期三至五VIP day 95折優惠 ，要買隨時買！用信用卡埋單 ，仲可以賺埋信用卡回贈同優惠，抵上加抵！

HKTVmall優惠｜7. 信用卡滿$500減$40

於12月1日至12月31日，憑HSBC指定VISA信用卡單一消費滿$500，輸入「40HSBC12」即減$40。

更多相關內容︰

靚媽精明眼｜迪士尼5大限時優惠攻略 6折訂酒店購物低至3折

靚媽精明眼｜Zoff七周年推大抽獎必送$100現金券 最高全單免費＋精選眼鏡劈至半價起

靚媽精明眼︱八達通再派錢推出增值回贈優惠 做齊兩步即賺最高$400【附教學連結】

靚媽精明眼｜日式家品店Mono Mono進駐北角 逾萬呎分3大區域貨品$9起

聖誕好去處2024｜屯門時代廣場聖誕購物賞 消費滿額送香薰套裝+餐飲現金券

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】