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一簽多行｜恢復一簽多行首日錄10.9萬內地客次　李家超料水貨客風波難再現

社會

撰文： 陳麗娜

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

（彭大偉攝）

深圳居民赴港「一簽多行」周日（1日）起恢復，當日錄得內地旅客10.9萬人次，較上月首個周日增加3成。行政長官李家超今日（3日）出席行政會議前時強調，內地旅客消費模式已轉變，加上執法部門做足預備應對，料水貨客風波未必會再出現。

李家超表示，合資格申請「一簽多行」者逾1,000萬，政府預料入境人數增加的勢頭持續，旅客入境次數也會更頻繁，指本港過去兩天本港口岸旅遊設施、公共交通運輸網絡運作暢順。

他指出，現時內地不同貨物品種更豐富，旅客消費模式較疫情前改變，消費市場由實體消費轉向電商購物，加上當局具執法能力及決心應對，以往應對水貨客的經驗令執法部門可做好預案，預計水貨客問題未必會再出現。

他強調政府已有跨部門統籌機制應對，政務司長陳國基已為恢復「一簽多行」舉行跨部門會議並有部署，各部門已嚴陣以待，並指只需要有良好管理及預案，以及早採取行動，相信本港會歡迎旅客增加，「帶來的問題都是好的問題」。

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