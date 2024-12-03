社區藥房｜港大社區藥房以非牟利營運　相宜藥價覆配公院自費藥

▲ 港大醫學院11月11日開設首間大學社區藥房。（朱永倫攝）

港大醫學院上月11日開設首間大學社區藥房，今日（3日）開放予傳媒參觀。

新社區藥房周一至周五，上午10時至下午6時46分提供服務，設2名港大藥劑師當值，並有諮詢室提供藥物諮詢服務，亦有線上諮詢服務。社區藥房以非牟利形式營運，並以科研及教學作定位，無需預約以及諮詢費，亦會有港大學生在場學習。

藥房提供傷風感冒、皮膚科等「小病小痛」藥物，以及專科藥物，例如心臟科、糖尿科以及精神科等藥物。部分供科研例如腦癇藥物無需付費；亦設有其他藥房目前未提供的需處方危險藥物，例如精神科藥物。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港大藥理及藥劑學系系主任黃志基表示，大學社區藥房以自負盈虧營運，目前較少有大學提供非預約、以及不需諮詢費的服務。他指，長期病長者服用藥物可多達十多種，服藥依從性低，指藥房冀鼓勵病人藥物管理，「非將病人從醫生拎走」，如有需要亦可轉介至家庭醫生。

社區藥房並無限制病人地區及種類。有份建立社區藥房的藥劑師胡心怡表示，部分病人是來自瑪麗醫院病人，有病人可以透過較相宜價錢購買公院自費藥物；她亦指，有過度活躍症病人家長，因並不適應新裝藥物，不過公院無法配回舊裝藥，透過該社區藥房專門訂製。

政府計劃於全港設立社區藥房，身兼基層醫療委員會成員的黃志基表示，藥房具科研性質，希望成為推動社區藥房普及的第一步，「我哋做完科研、教學生，希望將智識及經驗發放予18區不同的人，不論是NGO、抑或出面的連鎖藥房。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：陳展棋