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千億財赤｜減斥由公務員減薪著手？　李家超：財司正著手制訂節流措施

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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李家超稱，節流措施包括減少政府開支。（資料圖片）

港府千億財赤，被問到減赤是否要由公務員着手，例如是凍薪或減薪？問責團隊又會否帶頭做些事情？特首李家超表示，節流包括減少政府開支，財政司司長已經着手制訂有關的措施。

李家超今日出席行會前見記者時談及赤字遠高預期時解釋，是因為賣地、樓股印花稅、利得稅等收入比預期少，加上政府要幫助經濟復蘇，推出逆周期措施，包括要維持工務工程的開支、支援中小企，以及幫助在轉型期的企業過渡轉型期所需要的開支。

他表示，政府會從節流和開源著手。節流方面，消息指，政府正考慮，加大力度削減政府經常開支，由1%加碼至2%，以騰出資源，內部重新調配。【千億財赤須節流　消息：研加碼削政府經常開支至2%

開源方面，李家超強調，政府會謹慎，尤其是減低對市民的影響，引述財政司司長昨日形容：會「忍手」。

千億財赤｜學者倡減薪8%至10%

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波在電台節目中建議公務員減薪或凍薪，以節省開支，「如果政府無法開源，減薪是唯一可行的辦法。我認為減薪8%至10%是合理幅度。」

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