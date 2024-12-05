吉舖變青年創業基地雙贏　政府再向商界發邀請函

▲ （房委會Facebook圖片）

上周五，港府號召工商界簽意向書支持北部都會區發展；消息指，房屋局亦將有「大計」，已向商界發出邀請函，希望他們跟隨房委會「共築•創業家」先導計劃做法，提供更多商舖予年輕人創業。

邵家輝：多業主在租約到期時減租1至2成

疫後經濟復甦不如預期，過去不時有立法會議員到旺區，或到房委會轄下商場數下吉舖。吉舖頻現，有人歸咎於業主不減租。

批發及零售界議員邵家輝則透露，其實不少發展商、業主在租約到期時主動減租，減幅介乎一至兩成，視乎商舖所處地點，旅遊旺區則難些，「因為業主都知你做幾多生意」。甚至有個別業主願意在合約期內減租，和租戶共度時艱，「始終舖吉咗，不是甚麼好事。」

租約期內有得傾 龍漢標：不是鐵板一塊

地產及建造界議員龍漢標亦稱，若租戶真的有困難，即使租約期內亦有得傾，強調「不是鐵板一塊」。他說現時大商場多以分紅形式收租，視乎租戶營業額，再收取固定百分比，強調最終是希望讓租戶有生意做，「商場最緊要有人流。」

房委會轄下商場方面，當局堅持要捍衛招標制度的公平性，無意在租約期內減租，而是在約滿時再按市值調整。過去議員不斷追擊下，當局已積極變陣，成效不俗。

房屋局局長何永賢昨日回應議員書面質詢時提到，房委會商業單位於今年9月底，整體空置率為3.95%，對比私人市場第三季約6.8%的空置率，屬相對理想水平。而過去半年，逾8成到期續約租戶成功續約；未來半年，則大約有310份租約到期，房委會正努力與租戶磋商。

▲ 「共築·創業家」計劃最終有17支青年創業團隊入圍。（房委會圖片）

房委計劃奏效 助青年創業又帶旺商場

房委會又善用空置商舖，早前推出為期7個月的試驗計劃，在各區房委會商場提供10間商舖供年輕人創業，參加者毋須繳付租金，更能獲協助進行基本店舖翻新，還有星級導師教授創業知識等。若參加者在計劃中獲得盈利，房委會將收取淨利潤的20%。

據聞，計劃推出後申請者眾，有流浪貓多元化體驗館進駐長沙灣海麗商場後，成功吸來人潮，帶旺商場。政府消息人士形容，計劃不僅為年輕人提供創業機會，亦為房委會商場帶來新氣象，可謂「Win-Win」。

施政報告已吸納此創意，有意擴大計劃規模，更打算推廣至私營機構。

消息：房屋局舉辦推介會 大型發展商受邀

消息續指，房屋局很快便會向不同商業機構推介有關計劃。據知，本港大型發展商都在受邀之列。

本身是房委會委員的邵家輝認為，房委會計劃是相得益彰；若應用在私人市場，料是單一業主的大商場，成事機會較高。邵家輝又指現時情況下，不能一味叫業主減租，一來業主本身亦承受一定壓力，二則新消費模式下，商舖要發展特色產品才有競爭力，舉例指，已有髮型屋開始推出自家產品，發展自己的品牌，如此才有機會跑出，強調必須求變。