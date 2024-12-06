  • 22°C
香港時間：2024126日 (五) 16:58

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「雙雄」最後一刻方知被免職？　林世雄原定昨日離港公幹

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

林世雄昨日被免去運輸及物流局局長職務。（資料圖片）

雖然政經圈過去一年時有撤換「雙雄」的聲音，但昨日正式宣布，仍讓不少人感突然，據傳楊潤雄和林世雄亦是昨日早上才接獲通知，二人未出席政府高層的「早禱會」。

根據上周五的政府公告，時任運輸及物流局局長林世雄，原定昨日（5日）會離港公幹，由副局長廖振新署任局長職務。今日的公告則有一項「勘誤」，提及有關廖振新在12月5日的署理委任事，予以取消。

「雙雄」被免職｜羅淑佩立法會午宴漏口風？

不過，兩位新任女局長，料較早獲悉自己要「轉跑道」，文體旅局局長羅淑佩昨日說，作為新任局長，會第一時間去了解相關工作，同時會交新朋友，見老朋友，去認識對口的所有朋友，以及對口機構。據聞，周二羅出席立法會午宴時，已提前向「對口」的議員漏口風，稱日後要多與其交流，相關議員非跟開房屋事務，一開始不明所以，昨日方知對方話中意。

「雙雄」被免職｜特首昨赴兩局「穩軍心」

坊間普遍認為，特首李家超是在《施政報告》前後決定撤換二人，消息指，李家超當時公開點名確有提醒意味，但正式拍板卻是近期的事，強調已留有時間、空間讓二人改善，而最終換人，則是考慮到文體旅局、運輸及運流局所承擔的重任，包括明年啟用的啟德體育園、中央要求的「無處不旅遊」、建立大宗商品交易需要航運配合等，需要更主動有為的局長協助推進。

消息又指，昨日下午李家超分別到訪文體旅局及運流局，與高層官員會面「穩軍心」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
16:42 2024/12/05
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
「雙雄」被免職｜問責班子再多兩位女將　一文看清高官、議員評價
16:10 2024/12/05
「雙雄」被免職｜問責班子再多兩位女將　一文看清高官、議員評價

你可能感興趣

「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
16:42 2024/12/05
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
「雙雄」被免職｜問責班子再多兩位女將　一文看清高官、議員評價
16:10 2024/12/05
「雙雄」被免職｜問責班子再多兩位女將　一文看清高官、議員評價
林世雄 運輸及物流局 啟德體育園 啟德 航運 運輸 施政報告 楊潤雄 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運