「雙雄」最後一刻方知被免職？　林世雄原定昨日離港公幹

▲ 林世雄昨日被免去運輸及物流局局長職務。（資料圖片）

雖然政經圈過去一年時有撤換「雙雄」的聲音，但昨日正式宣布，仍讓不少人感突然，據傳楊潤雄和林世雄亦是昨日早上才接獲通知，二人未出席政府高層的「早禱會」。

根據上周五的政府公告，時任運輸及物流局局長林世雄，原定昨日（5日）會離港公幹，由副局長廖振新署任局長職務。今日的公告則有一項「勘誤」，提及有關廖振新在12月5日的署理委任事，予以取消。

「雙雄」被免職｜羅淑佩立法會午宴漏口風？

不過，兩位新任女局長，料較早獲悉自己要「轉跑道」，文體旅局局長羅淑佩昨日說，作為新任局長，會第一時間去了解相關工作，同時會交新朋友，見老朋友，去認識對口的所有朋友，以及對口機構。據聞，周二羅出席立法會午宴時，已提前向「對口」的議員漏口風，稱日後要多與其交流，相關議員非跟開房屋事務，一開始不明所以，昨日方知對方話中意。

「雙雄」被免職｜特首昨赴兩局「穩軍心」

坊間普遍認為，特首李家超是在《施政報告》前後決定撤換二人，消息指，李家超當時公開點名確有提醒意味，但正式拍板卻是近期的事，強調已留有時間、空間讓二人改善，而最終換人，則是考慮到文體旅局、運輸及運流局所承擔的重任，包括明年啟用的啟德體育園、中央要求的「無處不旅遊」、建立大宗商品交易需要航運配合等，需要更主動有為的局長協助推進。

消息又指，昨日下午李家超分別到訪文體旅局及運流局，與高層官員會面「穩軍心」。

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