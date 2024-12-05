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生產力學院參與「學與教博覽2024」 展示創新電子教學科技 全方位提升教學成效

特約

發布時間： 2024/12/05 12:00

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為促進中小學積極推動STEAM 教育，並引入AI（人工智能）技術創建個人化學習方案，生產力局自2023年已獲邀為優質教育基金（基金）的協作夥伴，共同推展「電子學習配套計劃」，全面加強學習成效。生產力局轄下的生產力學院 (學院) 將於2024年12月11至13日參與由香港特別行政區教育局支持的「學與教博覽2024」。以互動方式展示22個獲基金資助的項目成果，讓教育界人士率先了解及作出試用，鼓勵學界透過應用創新科技提升教學質素。

電子學習已成學校教育發展的重要方向，有助提升學習成效。

數碼科技迅速發展，新一份《施政報告》提出初中科學科將推出人工智能輔助教學先導計劃，每間參與學校有機會獲得一筆過10萬元津貼，作為人工智能專業培訓課程的經費。事實上，電子學習近年已成為學校教育發展的重要方向之一，致力推廣創科教育的生產力學院對推動「電子學習配套計劃」不遺餘力，務求將創新科技適切地融入學與教之中，使教育工作者與學生雙雙受惠。

愈來愈多學校引入AI技術輔助教學，學院的展位亦介紹一系列GenAI課程。

設三大展區　增強互動教學體

為進一步將計劃成果展現於學界眼前，生產力學院將於本月11日起，一連三日參與「學與教博覽2024」，主題為「發展多元電子學習配套，促進學校優質教育」。屆時22個獲配套計劃基金資助項目的代表，將到場講解項目特色及成果。此外，學院亦會介紹一系列師生培訓課程及創科活動，包括GenAI藝術應用課程、航空探索課程、創客工作坊、創科體驗營及教師發展日等，讓在場人士可掌握創科學習新趨勢。

展位設有三大亮點：

1. 針對教學需要，配對最佳教育方案的「展示區」 。顧名思義，此區將展示獲資助的電子教學方案，當中涵蓋語文學習、特殊教育、遊戲化學習方案等。項目團隊將親臨講解，助教師選擇切合校本需求的電子學習配套。
2. 親身體驗互動教學方案的「試玩區」。參觀者可藉此體驗互動教學的魅力所在，了解在課堂上有效應用教育科技的方式，從而提升學生的學習興趣和教學成效。內容涵蓋語文、STEAM、教師培訓、特殊學習需要等不同級別及課題。

「試玩區」讓參觀人士可親身體驗各式互動教學方案。

3. 由專家分享項目成效的「直播區」。邀得負責開發項目的學者及參與學校的教師等項目代表，分享項目的功能和試用效果。相關內容並將於活動後上載至活動網站，以供網上重溫相關短片。

負責開發項目的學者及參與學校的教師將在「直播區」分享項目功能及試用效果。

供學校申請試用 有獎遊戲添趣味

「電子學習配套計劃」內22個獲資助項目將於2025年中開始陸續發布。屆時，優質教育基金將提供資助，供全港公帑資助學校訂閱不同項目的成果。有見及此，展會特設「學校試用計劃」，鼓勵學校在訂閱前預先了解部分項目的特點。

展位提供趣味遊戲，答中問題可獲贈精美禮品。

為增加參觀展會的趣味性，生產力學院特設「猜一猜」嬴禮品的獎賞活動，參觀人士只須在展位提供的答問小遊戲中，成功回答問題，即可贏取精美禮物一份（數量有限，送完即止）。

為避免參觀者同一時間入場過於擁擠，教育界人士及學校團體即日起可預先在網上登記。詳情如下： 

「學與教博覽2024」

日期 : 2024年12月11至13日 
地點 : 香港會議展覽中心3B-E展覽廳F31展位
活動詳情：https://innospace.hkpc.org/tc/event/lte2024
登記入場：https://lte2024.jemexonline.com/
了解更多創科課程：https://innospace.hkpc.org/tc

（特約）

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